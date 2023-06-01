Фернандо Алонсо: «Почти согласен на подиум на Гран-при Испании – не вижу причин, почему «Ред Булл» не будет доминировать»

Фернандо Алонсо не надеется на конкуренцию с «Ред Булл» на Гран-при Испании.

Алонсо сомневается, что на домашней трассе сможет бороться за победу, однако рассчитывает на очередной подиум за « ».

«Пока «Ред Булл» доминировал. Не вижу причин, почему он не будет доминировать здесь.

Надо сохранять осторожность. Я почти согласен на подиум.

Трасса станет примерно на пять секунд быстрее [после отказа от последней шиканы]. Не знаю, будем ли мы проезжать последний поворот «газ в пол» – может, « » будет. Остальные команды также привозят новинки на гонку», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Теперь Алонсо – разносчик пиццы: кормил фанатов на встрече перед домашним Гран-при

У Ферстаппена и Окона равные баллы за Гран-при Монако, Алонсо остается лучшим гонщиком сезона по версии сайта «Ф-1»