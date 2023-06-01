Фернандо Алонсо: «Почти согласен на подиум на Гран-при Испании – не вижу причин, почему «Ред Булл» не будет доминировать»
Фернандо Алонсо не надеется на конкуренцию с «Ред Булл» на Гран-при Испании.
Алонсо сомневается, что на домашней трассе сможет бороться за победу, однако рассчитывает на очередной подиум за «Астон Мартин».
«Пока «Ред Булл» доминировал. Не вижу причин, почему он не будет доминировать здесь.
Надо сохранять осторожность. Я почти согласен на подиум.
Трасса станет примерно на пять секунд быстрее [после отказа от последней шиканы]. Не знаю, будем ли мы проезжать последний поворот «газ в пол» – может, «Ред Булл» будет. Остальные команды также привозят новинки на гонку», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».
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