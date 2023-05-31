Гран-при Испании-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь седьмого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Испании.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на трассе «Барселона-Каталония» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Барселона-Каталония, Монмело

2-4 июня 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 🌤️

2-я практика: 18:00 🌤️

Суббота

3-я практика: 13:30 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌤️

Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:55

Практика «Ф-2»: 12:05

Квалификация «Ф-3»: 16:00

Квалификация «Ф-2»: 16:55

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:30

1-я гонка «Ф-2»: 15:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 10:55

2-я гонка «Ф-2»: 12:25

время московское

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