Макс Ферстаппен: «У «Феррари» потрясающая история, но я хочу быть в быстрейшей машине»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен не готов променять доминирующий «Ред Булл» на «Феррари».

При этом двукратный чемпион «Формулы-1» подчеркнул, что может покинуть свою команду ради быстрейшего болида.

«У меня постоянно спрашивают о команде мечты. Да, у «Феррари» потрясающая история в «Формуле-1», потрясающе выступать за такую команду, но я всегда говорил себе, что хочу быть в быстрейшей машине.

Мне пришлось подождать несколько лет, и теперь у нас быстрейший болид – это прекрасное чувство.

Если это случится, значит, случится, но я очень счастлив там, где нахожусь сейчас. Лично у меня нет желания выступать за какую-либо одну команду любой ценой. Все зависит от того, как будут идти дела. В данный момент я невероятно доволен, так что никаких обсуждений нет. Но возможны различные сценарии, не знаю», – сказал Макс.

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«Ред Булл» выиграл 16 из 17 последних гонок, Ферстаппен одержал 39-ю победу в «Ф-1»

4 комментария

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Андрей Омельянович
в быстрейшей машине. А ещё
1. с нормальными стратегами
2. нормальными инженерами
3. нормальным руководством
4. чёткими планами на будущее без интриг
+5
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Алексей Ко
Хэм так же думал.
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0
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