Льюис Хэмилтон о дожде в Монако: «Такое ощущение, что я катался по льду!»

Пилот « » поделился подробностями о своем выступлении на Гран-при Монако, где он стал четвертым.

«[Погодные условия] были очень-очень плохими. Нет слов, чтобы описать, как было сложно пилотировать. Думаю, лично я не смог довести «промежуточные» шины до оптимальной температуры, так что пришлось ехать очень аккуратно.

Считаю, что мы провели хороший пит-стоп. Я пустил всех вперед, когда остановился, – это его недостаток, который сделал все сложнее. Но я не ошибался и хорошо держался на трассе.

Лично я очень-очень нервничал, когда шины не работали. Такое ощущение, что я катался по льду! Но затем через некоторое время шины начали работать, и все стало нормально. Я был так близок к авариям, неприятным ситуациям, к тому, чтобы не вписаться в поворот. Но все прошло замечательно», – сказал Хэмилтон.

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й