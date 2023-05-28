Льюис Хэмилтон о дожде в Монако: «Такое ощущение, что я катался по льду!»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился подробностями о своем выступлении на Гран-при Монако, где он стал четвертым.

«[Погодные условия] были очень-очень плохими. Нет слов, чтобы описать, как было сложно пилотировать. Думаю, лично я не смог довести «промежуточные» шины до оптимальной температуры, так что пришлось ехать очень аккуратно.

Считаю, что мы провели хороший пит-стоп. Я пустил всех вперед, когда остановился, – это его недостаток, который сделал все сложнее. Но я не ошибался и хорошо держался на трассе.

Лично я очень-очень нервничал, когда шины не работали. Такое ощущение, что я катался по льду! Но затем через некоторое время шины начали работать, и все стало нормально. Я был так близок к авариям, неприятным ситуациям, к тому, чтобы не вписаться в поворот. Но все прошло замечательно», – сказал Хэмилтон.

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5 комментариев

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Фанат спорта01
вообще это смешно когда болид формулы один едет со скоростью 25км/час.
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avcgloronalduMU
гонка сразу стала интересной, потому что на этих улочках не пообгоняешь
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Рнпрл Аари
Не ты один этим страдал сегодня, не ты один Хэм
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Basist
6.0 че уж тут
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Train67
Интересно думал ли он над тем, чтобы рискнуть на старте и обойти Сайнса, старт то хорошим был. Или все таки там никак?
Могли бы об этом спросить Льюиса.
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