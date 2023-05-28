Льюис Хэмилтон о новинках «Мерседеса»: «Я ощутил только одно улучшение, не знаю, как будет в следующий уик-энд»

Пилот « » поделился впечатлениями от обновленного W14 после Гран-при Монако.

Хэмилтон финишировал четвертым, в то время как его напарник Джордж Расселл стал пятым.

«Я очень счастлив. Мы сделали шаг вперед. В начале уик-энда я не знал, где мы окажемся, так что четвертое и пятое место – это действительно отличные очки для команды.

Огромное спасибо всем на базе за эти новинки (на Гран-при Монако «Мерседес» привез обновленный кузов и подвеску – Sports.ru). Мы сохранили все в целости, обогнали «Феррари» и заработали по-настоящему большие очки для команды.

На следующей неделе мы едем в Барселону – для нас это лучшая трасса для тестов. Здесь [в Монако] это [оценить новинки] было сложно. Машина показалось довольно грубой в управлении, было много не самых приятных моментов – я ощутил только одно улучшение, но не знаю, как будет в следующий уик-энд. Уверен, на следующей неделе все будет лучше», – сказал Хэмилтон.

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й