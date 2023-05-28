Кристиан Хорнер: «Алонсо давил бы больше на Ферстаппена, перейди он на «промежуточные». «Ред Булл» на круг затянул с пит-стопом»

Кристиан Хорнер рассказал, как ошибка «Астон Мартин» помогла Максу Ферстаппену.

По мнению руководителя « », пилот британской команды Фернандо Алонсо мог бы оказать давление на лидера , однако испанцу помешал лишний пит-стоп. Когда начался дождь, Фернандо сначала установили «слики», а лишь спустя круг «промежуточные» покрышки.

«Я нервничал фактически с того момента, как зажглись красные огни. Термочехлы убрали, стало понятно, что многие выбрали «хард», и ты думаешь: «Окей, если пойдет дождь, они могут растянуть отрезок, а «медиумы» будут деградировать».

Во-первых, нужно было хорошо провести старт, что и сделал, а затем следовало создать отрыв, чтобы попасть в окно в случае выезда машины безопасности.

Инженер и гонщик должны работать сообща и найти идеальный момент перехода. Похоже, мы на круг затянули с переходом на «промежуточные», и Фернандо оказался бы гораздо ближе, поставь он те же шины, и давил бы больше. К счастью, он выбрал «слики», а дождь нарастал – в этот момент Максу было важно не брать на себя лишние риски и заехать в боксы.

Когда лидируешь, ты можешь лишь проиграть, не можешь ничего выиграть. Макс и Джи-Пи (гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьясе – Sports.ru) действительно доверяют друг другу. Между инженером и гонщиком уникальная связь – они могут общаться открыто и честно, инженер направляет эмоции пилота, дает ему информацию, так что доверие необходимо.

Мы были прижаты к канатам. Мы знали, что нас ждет – гонка должна была стать главным испытанием первой половины сезона из-за низкоскоростного характера трассы. Мы считали « » главным соперником, но Фернандо был в огне весь уик-энд», – сообщил .

Фернандо Алонсо: «У нас не было шансов на победу, хотя потом дождь значительно изменил ситуацию»

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