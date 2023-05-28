Кристиан Хорнер: «Алонсо давил бы больше на Ферстаппена, перейди он на «промежуточные». «Ред Булл» на круг затянул с пит-стопом»

Теги Гран-при Монако Феррари Фернандо Алонсо Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер рассказал, как ошибка «Астон Мартин» помогла Максу Ферстаппену.

По мнению руководителя «Ред Булл», пилот британской команды Фернандо Алонсо мог бы оказать давление на лидера Гран-при Монако, однако испанцу помешал лишний пит-стоп. Когда начался дождь, Фернандо сначала установили «слики», а лишь спустя круг «промежуточные» покрышки.

«Я нервничал фактически с того момента, как зажглись красные огни. Термочехлы убрали, стало понятно, что многие выбрали «хард», и ты думаешь: «Окей, если пойдет дождь, они могут растянуть отрезок, а «медиумы» будут деградировать».

Во-первых, нужно было хорошо провести старт, что Макс и сделал, а затем следовало создать отрыв, чтобы попасть в окно в случае выезда машины безопасности.

Инженер и гонщик должны работать сообща и найти идеальный момент перехода. Похоже, мы на круг затянули с переходом на «промежуточные», и Фернандо оказался бы гораздо ближе, поставь он те же шины, и давил бы больше. К счастью, он выбрал «слики», а дождь нарастал – в этот момент Максу было важно не брать на себя лишние риски и заехать в боксы.

Когда лидируешь, ты можешь лишь проиграть, не можешь ничего выиграть. Макс и Джи-Пи (гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьясе – Sports.ru) действительно доверяют друг другу. Между инженером и гонщиком уникальная связь – они могут общаться открыто и честно, инженер направляет эмоции пилота, дает ему информацию, так что доверие необходимо.

Мы были прижаты к канатам. Мы знали, что нас ждет – гонка должна была стать главным испытанием первой половины сезона из-за низкоскоростного характера трассы. Мы считали «Феррари» главным соперником, но Фернандо был в огне весь уик-энд», – сообщил Хорнер.

Фернандо Алонсо: «У нас не было шансов на победу, хотя потом дождь значительно изменил ситуацию»

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9 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Если бы не обделались с желтыми шинами в дождь то шанс был на победу. А так реальный шанс это если оба болида быков столкнуться с серьезными проблемами или сходами…только это может помочь победить.
Но старый реально провел очень сильную гонку. Красавчик Ал.
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Мадина Уйгурова
Ответ Великий Алонсо
Я представляю как Ферстаппен изнылся бы, будь у Нандо болид чуть поближе по темпу к РБ, это ведь не Перес нифига, Алонсо быстрее и яйца у него побольше, вот тогда Ферстаппен и задрожал бы.
Апельсин не задрожал в 2021 году когда боролся с космолетом Льюиса, с чего это ему дрожать от Алонсо?)
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Grigpar
Хорошо хоть Хорнер объяснил,что Алонсо не имел возможности выехать 1-м после пит-стопа Макса, даже если бы выбрал промежуточные. А то тут заблудившихся в стратегиях выше крыши.
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Кирилл Конопельченко
Ответ Великий Алонсо
Я представляю как Ферстаппен изнылся бы, будь у Нандо болид чуть поближе по темпу к РБ, это ведь не Перес нифига, Алонсо быстрее и яйца у него побольше, вот тогда Ферстаппен и задрожал бы.
Смотрю ты еще и спец по яйцам мужским!?
Всех перетрогал?
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Alex Sin
Ответ Grigpar
Хорошо хоть Хорнер объяснил,что Алонсо не имел возможности выехать 1-м после пит-стопа Макса, даже если бы выбрал промежуточные. А то тут заблудившихся в стратегиях выше крыши.
Он мог выехать прямо позади и тогда была бы нехилая заруба за победу.
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Grigpar
Ответ Alex Sin
Он мог выехать прямо позади и тогда была бы нехилая заруба за победу.
Нет. Макс посуху уезжал, а по дождю и тем более бы отъехал. Прижим в дождь оказывает влияние еще сильнее.
Ну и вопрос в другом. Как бы Алонсо прошел Ферса в таких условиях? Риск краша был был велик.
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Alex Sin
Ответ Grigpar
Нет. Макс посуху уезжал, а по дождю и тем более бы отъехал. Прижим в дождь оказывает влияние еще сильнее. Ну и вопрос в другом. Как бы Алонсо прошел Ферса в таких условиях? Риск краша был был велик.
Да на первых кругах как стало мокро (пока дождь не стих) Макс там болтался я думал въедет куда либо, но нет справился. Без дождя по мокрому треку Макс да, ехал быстрей, но в переменных погодных условиях как мне показалась Ал был лучше и шансы у него были. А обгон в дождь в Монако это не проблема, доказано не раз.
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Grigpar
Ответ Alex Sin
Да на первых кругах как стало мокро (пока дождь не стих) Макс там болтался я думал въедет куда либо, но нет справился. Без дождя по мокрому треку Макс да, ехал быстрей, но в переменных погодных условиях как мне показалась Ал был лучше и шансы у него были. А обгон в дождь в Монако это не проблема, доказано не раз.
/но в переменных погодных условиях как мне показалась Ал был лучше/
Отмечу только то, что после перехода на промежуточные Макс очень сильно увеличивал отрыв. Возможно потому, что Алонсо уже и не пытался догонять его, все было решено.
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