Фернандо Алонсо: «У нас не было шансов на победу, хотя потом дождь значительно изменил ситуацию»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Монако, на котором сумел финишировать вторым.

«Было трудно. Мы решили стартовать на «харде», отказавшись от возможности атаки на старте в первом повороте. Мы надеялись играть в долгую за счет стратегии, но Макс очень здорово проехал свой отрезок на «медиуме», сумев значительно его растянуть. У нас не было шансов, а потом дождь значительно изменил ситуацию.

В дождь было трудно – никакой атаки в полный газ нигде на круге, очень аккуратные торможения перед 5-м и 10-м поворотами. Было непросто. Я был очень удивлен тому, что у нас не было никаких серьезных инцидентов, что на трассу так и не выехала машина безопасности. Все очень здорово потрудились, удерживая свои машины на трассе», – рассказал Алонсо.

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, Алонсо снова на подиуме

15 комментариев

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Максон Ферстаппен
Шанс был, если бы не решили поставить желтые шины в дождь
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Великий Алонсо
Шикарный результат, 2-е место впервые с 2014 года! Но хочется уже увидеть победу Величайшего.
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Александр Деев
Так хотелось что бы он победил сегодня. Даже ошибку РБ хотелось увидеть, хоть и уважаю талант Ферстаппена
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Владимир Малинин
теперь "стратеги" АМ официально именуются "дождем"
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индийский огурчик
Ответ Великий Алонсо
Шикарный результат, 2-е место впервые с 2014 года! Но хочется уже увидеть победу Величайшего.
хороший повод к след гонке
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alex1382
Ответ LeChat Ostrowski
Макс, конечно, усадил деда в лужу, проехав на медиуме дольше последнего на харде, при том два раза отрываясь и увеличивая отрыв (сначала со старта, потом после круговых). Ну а потом стратеги подвели Фернандо...нафига надо было ставить медиумы, когда уже люди ставили интеры..
а если бы стратеги не подвели, то всё равно у Алонсо шансов не было бы
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a_chip
Зачем зеленые красных стратегов и механиков наняли на эту гонку?🤷‍♂️🤦‍♂️
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Великий Алонсо
Ответ rdyabin@icloud.com
При всем уважении к Алонсо, никакой он не величайший. Тот же Макс уже перекрыл его.
При всем уважении мне плевать на твоё мнение. Алонсо побеждал пикового Красного Барона на Феррари, он сделал практически невозможное дважды, оставил Великого Шумахера позади себя в истории Ф1. Ферстаппен может хоть ещё 10 чемпионатов на самовозе выиграть, это все равно будет не то.
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Mishka23
Ответ Максон Ферстаппен
Шанс был, если бы не решили поставить желтые шины в дождь
Copium
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Grigpar
Ответ LeChat Ostrowski
Макс, конечно, усадил деда в лужу, проехав на медиуме дольше последнего на харде, при том два раза отрываясь и увеличивая отрыв (сначала со старта, потом после круговых). Ну а потом стратеги подвели Фернандо...нафига надо было ставить медиумы, когда уже люди ставили интеры..
За такой отрезок на медиуме надо сказать спасибо Пирелли, в очередной раз причем. Они просто уничтожают гонки. На любой трассе пилоты тупо чуть ли не всю дистанцию на нем ехать могут.
Медиум ставили, что бы не рисковать, т.к. была возможность все равно выехать 2-м. Попробовали оба варианта и раскачать РБ.
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