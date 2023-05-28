Фернандо Алонсо: «У нас не было шансов на победу, хотя потом дождь значительно изменил ситуацию»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Монако, на котором сумел финишировать вторым.

«Было трудно. Мы решили стартовать на «харде», отказавшись от возможности атаки на старте в первом повороте. Мы надеялись играть в долгую за счет стратегии, но Макс очень здорово проехал свой отрезок на «медиуме», сумев значительно его растянуть. У нас не было шансов, а потом дождь значительно изменил ситуацию.

В дождь было трудно – никакой атаки в полный газ нигде на круге, очень аккуратные торможения перед 5-м и 10-м поворотами. Было непросто. Я был очень удивлен тому, что у нас не было никаких серьезных инцидентов, что на трассу так и не выехала машина безопасности. Все очень здорово потрудились, удерживая свои машины на трассе», – рассказал Алонсо.

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, Алонсо снова на подиуме