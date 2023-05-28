Карлос Сайнс: «Первый сегмент квалификации в Монако слишком опасен, нужно разделить его на группы по 10 машин»

Карлос Сайнс предложил поменять формат квалификации к Гран-при Монако.

Гонщик « » назвал «слишком опасным» выезд 20 машин на столь короткую и узкую трассу в первой части сессии.

«Первый сегмент – это перебор. На мой взгляд, с такими широкими болидами это слишком опасно. Надо найти способ разделить сегмент на группы по десять машин. По машине от команды в каждой группе – вполне уверен, что это снизило бы уровень хаоса, который мы видим в первом сегменте», – сообщил испанский пилот.

« » и « » используют подобный формат квалификации в Монте-Карло.

Гран-при Монако-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й

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