Карлос Сайнс: «Первый сегмент квалификации в Монако слишком опасен, нужно разделить его на группы по 10 машин»
Карлос Сайнс предложил поменять формат квалификации к Гран-при Монако.
Гонщик «Феррари» назвал «слишком опасным» выезд 20 машин на столь короткую и узкую трассу в первой части сессии.
«Первый сегмент – это перебор. На мой взгляд, с такими широкими болидами это слишком опасно. Надо найти способ разделить сегмент на группы по десять машин. По машине от команды в каждой группе – вполне уверен, что это снизило бы уровень хаоса, который мы видим в первом сегменте», – сообщил испанский пилот.
«Формула-2» и «Формула-3» используют подобный формат квалификации в Монте-Карло.
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Правда, неизбежны варианты, когда будут жалобы из серии "я не успел выехать еще на попытку из-за того, что *** долго возвращался"