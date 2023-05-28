Карлос Сайнс: «Первый сегмент квалификации в Монако слишком опасен, нужно разделить его на группы по 10 машин»

Теги Гран-при Монако Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Формула-3 Формула-2 регламент Авто

Карлос Сайнс предложил поменять формат квалификации к Гран-при Монако.

Гонщик «Феррари» назвал «слишком опасным» выезд 20 машин на столь короткую и узкую трассу в первой части сессии.

«Первый сегмент – это перебор. На мой взгляд, с такими широкими болидами это слишком опасно. Надо найти способ разделить сегмент на группы по десять машин. По машине от команды в каждой группе – вполне уверен, что это снизило бы уровень хаоса, который мы видим в первом сегменте», – сообщил испанский пилот.

«Формула-2» и «Формула-3» используют подобный формат квалификации в Монте-Карло.

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6 комментариев

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TravenS
Ну да, одни накатают траекторию, вторые возьмут от этого дивиденды... Плюс возможная смена погодных условий между этими группами.
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Savardus
И запретить в нем ехать всем быстрее 60 км/ч. (всем кроме Сайнса), тогда у него появится шанс на первое место, да.
+6
-1
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Scorpio
Ответ TravenS
Ну да, одни накатают траекторию, вторые возьмут от этого дивиденды... Плюс возможная смена погодных условий между этими группами.
можно по-другому, от одной команды не более одного болида на трассе - попытка>в боксы>следующий, в результате те же 10 болидов на треке. Пока один стоит готовый выезжать, второй пробует сделать время.
Правда, неизбежны варианты, когда будут жалобы из серии "я не успел выехать еще на попытку из-за того, что *** долго возвращался"
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Женя Дерунов
вчера было смешно смотреть квалу когда все друг другу мешали и это ещё хотят пару команд прийти.
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Hardi
Даже тут про Сайнса шутки в коментах, хотя он дело говорит.
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