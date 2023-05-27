Фредерик Вассер: «Надеюсь, Алонсо выложит все карты в 1-м повороте – было бы хорошо для «Феррари»

Фредерик Вассер проанализировал относительный успех «Феррари» в квалификации.

Шарль Леклер занял третье место вслед за пилотом « » и из « », Карлос Сайнс стал пятым в Монако. Руководитель Скудерии предположил, что команда могла дотянуться до поула.

– , вы довольны результатами?

– Мы оказались в десятой от первого ряда и в двух от поул-позиции, так что скорости хватает. Безусловно, мы ожидали большего, если говорить о позициях на решетке. Хорошая новость в том, что обе машины в топ-5 – в гонке это будет преимуществом.

Если мы что-то упустили, то причина в утренней практике. Мы были далеко. К квалификации удалось отыграться, но было слишком поздно. Теперь придется реагировать – попробуем лучше выступить в гонке.

– Чего, на ваш взгляд, не хватило сегодня?

– Мы говорим о паре десятых – скорость на месте. Тем не менее, необходимо собрать воедино детали. Как я уже сказал, нам не хватило оптимизации сегодня утром, так как в квалификации мы с самого начала были в числе лучших. Поэтому я считаю, что ошибка была допущена утром, но что случилось, то случилось.

Если говорить о скорости в целом, я доволен. Нужны улучшения, и есть аспекты, над которыми необходимо поработать.

– На что вы надеетесь в завтрашней гонке? Необходимы ли сюрпризы для борьбы за победу?

– На что я надеюсь? Ну, сказал бы, что Фернандо должен сделать все возможное в первом повороте, выложить все карты! Для нас это было бы хорошо.

Если серьезно, нужно сосредоточиться на себе и хорошо сработать. Мы понимаем, что обгонять в Монте-Карло невозможно. Поэтому необходима очень качественная работа со стратегиями. У нас две машины в группе лидеров, мы можем что-то придумать и, вероятно, получить некое преимущество.

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