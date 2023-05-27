Шарль Леклер: «Недоволен 3-м местом в квалификации, но под дождем в гонке возможно все»
Шарль Леклер испытывает смешанные чувства после третьего места в квалификации.
На домашней трассе Гран-при Монако гонщик «Феррари» уступил только Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
«Я недоволен третьим местом, но, с другой стороны, нужно учитывать ситуацию с машиной.
Квалификация вышла очень трудной, как и в целом уик-энд для меня, мы испытывали больше проблем из-за кочек в сравнении с другими командами.
Но в квалификации машина ожила, ее стало чуть легче пилотировать, и нам удалось добраться до третьей позиции – мы были очень близки к поулу. Так что в целом я доволен, хотя, конечно, предпочел бы оказаться первым.
Не знаю, какой прогноз на завтра, вчера было похоже, что пойдет дождь. В таком случае возможно все, и я в любом случае буду бороться – посмотрим, где мы финишируем», – сообщил монегаск.
Гран-при Монако-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й
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Какие же наивные люди, верящие в дождь))))))))))