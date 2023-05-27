Шарль Леклер: «Недоволен 3-м местом в квалификации, но под дождем в гонке возможно все»

Теги Гран-при Монако Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер испытывает смешанные чувства после третьего места в квалификации.

На домашней трассе Гран-при Монако гонщик «Феррари» уступил только Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Я недоволен третьим местом, но, с другой стороны, нужно учитывать ситуацию с машиной.

Квалификация вышла очень трудной, как и в целом уик-энд для меня, мы испытывали больше проблем из-за кочек в сравнении с другими командами.

Но в квалификации машина ожила, ее стало чуть легче пилотировать, и нам удалось добраться до третьей позиции – мы были очень близки к поулу. Так что в целом я доволен, хотя, конечно, предпочел бы оказаться первым.

Не знаю, какой прогноз на завтра, вчера было похоже, что пойдет дождь. В таком случае возможно все, и я в любом случае буду бороться – посмотрим, где мы финишируем», – сообщил монегаск.

Гран-при Монако-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й

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7 комментариев

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Совесть Черданцева
Шарль чуть не убил Ландо в тоннеле. Может быть минус три позиции
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Lestyv
Леклера услышали, третьим он вряд ли стартовать будет)))
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113k
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Когда гонка последний раз была в дождь?))))
Какие же наивные люди, верящие в дождь))))))))))
+1
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Minuvert
... и финишируем ли.
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Scorpio
ну, довнов , что в том году делали классные страты под зад пнули, главное чтобы сам в пылу драки не разложился
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Гектор Печорин
Спасибо что не в стене
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