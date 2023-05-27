Шарль Леклер: «Недоволен 3-м местом в квалификации, но под дождем в гонке возможно все»

Шарль Леклер испытывает смешанные чувства после третьего места в квалификации.

На домашней трассе Гран-при Монако гонщик « » уступил только из « » и из « ».

«Я недоволен третьим местом, но, с другой стороны, нужно учитывать ситуацию с машиной.

Квалификация вышла очень трудной, как и в целом уик-энд для меня, мы испытывали больше проблем из-за кочек в сравнении с другими командами.

Но в квалификации машина ожила, ее стало чуть легче пилотировать, и нам удалось добраться до третьей позиции – мы были очень близки к поулу. Так что в целом я доволен, хотя, конечно, предпочел бы оказаться первым.

Не знаю, какой прогноз на завтра, вчера было похоже, что пойдет дождь. В таком случае возможно все, и я в любом случае буду бороться – посмотрим, где мы финишируем», – сообщил монегаск.

Гран-при Монако-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й

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