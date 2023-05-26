Руководитель «Астон Мартин»: «Команды списывают по $8-9 млн на коробки передач, а разницы нет»

Руководитель «Астон Мартин» призвал снизить непомерные затраты на коробки передач.

«Коробка передач больше не является фактором, определяющим разницу в скорости. У всех команд она работает более-менее с одинаковой эффективностью. При этом затраты жуткие, особенно в сравнении с другими сериями. В мире с потолком расходов надо задаться вопросом, есть ли смысл заниматься такими сложными технологиями, если отличий в эффективности нет?

Каждая команда просто списывает восемь-девять миллионов долларов в год на коробки передач, а разницы нет.

Мы обсуждали с ФИА вариант с упрощением коробок передач и, возможно, снижением числа компонентов на сезон, чтобы наш спорт стал экологичнее. В сумме паддок тратит более 100 миллионов долларов в год. Надо посмотреть на другие категории и спросить себя, есть ли в этом необходимость?» – сказал Майк Крак.

Менеджер считает, что коробки передач достаточно стандартизировать лишь отчасти:

«Можно обсуждать плавность переключения, количество передач, либо ввести некоторый уровень стандартизации. Я бы не рассуждал о стандартных коробках, но можно говорить о спецификации и тому подобном, чтобы снизить затраты».

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