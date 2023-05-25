«Люди пытаются раздуть новость, чтобы получить дополнительное внимание и просмотры». Сайнс – о новостях про возможный пропуск Гран-при Монако

Теги Гран-при Монако Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выразил недоумение появлением в соцсетях и некоторых изданиях информации о том, что он может пропустить Гран-при Монако.

Такие предположения появились после того, как Сайнс, участвуя в благотворительном футбольном матче в Монте-Карло, был вынужден досрочно покинуть поле из-за жесткого стыка и повреждения правого бедра:

«Я даже не знаю, то ли такова ситуация в современных соцсетях, то ли просто люди занимаются кликбэйтом. Мне это кажется просто какой-то журналистикой любительского уровня. При это мне создание громких заголовков, не имеющих под собой никаких оснований, кажется совершенно бесполезным и бессмысленным занятием.

В последнее время такое в соцсетях происходит все чаще. Люди пытаются раздуть какую-то новость, чтобы получить дополнительное внимание и дополнительные просмотры. То есть они, не имея на руках вообще никакой информации, просто пытаются предугадать то, что случится в воскресенье».

Сайнс также прокомментировал слухи о возможном переходе в «Феррари» Льюиса Хэмилтона:

«Я прекрасно знаю, что слухи подобного рода всегда начинают появляться примерно в это время года. Полторы недели назад я уже переходил в «Ауди», неделю назад Шарля отправляли в «Мерседес». Теперь пришла очередь Льюиса переходить в «Феррари». Это просто история нашей жизни, каждый год происходит одно и то же. Я достаточно долго выступаю в «Формуле-1», чтобы понимать, что сейчас за время года».

Уход Леклера из «Феррари» покажется предательством. Шарль слишком сильно увязал личность с командой

1 комментарий

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Incendier Deafening
У Сасайнса очко сжалось походу. Так как любой другой пилот прыгнет в его болид и выступит явно не хуже, без нытья «я не привык к болиду, я все еще не в пике формы и бла бла». Донный очкун)
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