Гельмут Марко о сделке «Астон Мартин» и «Хонды»: «Для «Ред Булл» это ничего не меняет»

Советник «Ред Булл» прокомментировал сделку между «Астон Мартин» и «Хондой».

«Астон Мартин» с 2026 года, когда в силу вступит новый моторный регламент, будет использовать двигатели «Хонды», а сотрудничество с «Мерседесом» прекратится по окончании сезона-2025.

Марко заявил, что для «Ред Булл», учитывая создание собственного моторного подразделения и новое сотрудничество с «Фордом», данная сделка «Хонды» ничего не меняет:

«Для нас это ничего не меняет. Мы приняли решение самостоятельно разрабатывать двигатели после того, как в «Хонде» приняли решение уйти из «Формулы-1». На самом деле, они вообще хотели уйти к 2022 году. И чтобы снова не оказаться в зависимости от другого производителя мы приняли вот такое решение.

Это было смелое решение с нашей стороны, и дорогостоящее. Однако сейчас дела в моторном подразделении «Ред Булл» идут хорошо. Работа идет по графику. Все уже построенные двигатели более или менее соответствуют ожидаемому уровню.

В нашем случае все работает нормально, так что возможностей для возвращения «Хонды» просто не было. У нас были разговоры о возможном сотрудничестве, но мы не смогли договориться с «Хондой» относительно того, кто и чем будет заниматься.

Поэтому и возникла вот такая ситуация, и теперь мы сотрудничаем с «Фордом». Понятно, что у них нет большого опыта работы в современной «Формуле-1», однако они могут внести очень большой вклад в разработку батареи».

Марко также рассказал, чего «Астон Мартин» стоит ждать от работы с «Хондой»:

«В «Хонде» очень сильно ограничивают общение и разглашение информации о работе двигателя. Все, что относится к интеллектуальной собственности, принадлежит только «Хонде». Мы не получаем никакой детальной информации».

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