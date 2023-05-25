Шарль Леклер: «Слухи о «Мерседесе» меня не беспокоят. Я люблю «Феррари»
Шарля Леклера не тревожат разговоры о потенциальном переходе из «Феррари» в «Мерседес».
Ранее СМИ сообщали, что исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заинтересован в монегаске. Кроме того, упоминалось о возможной рокировке Леклера с Льюисом Хэмилтоном – британец якобы может продолжить карьеру в Скудерии.
«Без комментариев. Могу лишь сказать, что для меня это новая ситуация. В самом начале карьеры меня объявили в «Альфа Ромео» (выступала как «Заубер» – Sports.ru), а затем я быстро получил долгосрочный контракт с «Феррари».
Учитывая, что соглашение заканчивается в 2024 году, могу понять разговоры. Слухи существуют, окей. Но они меня не беспокоят. Пока что никакие переговоры не начались. Спросите Фреда [Вассера], когда он хочет начать обсуждения!
Я полностью сосредоточен на работе на трассе. Я люблю «Феррари». Текущая ситуация меня не устраивает, не буду врать. «Феррари» должна быть на вершине, и, надеюсь, мы достигнем ее вместе», – заявил вице-чемпион «Формулы-1».
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