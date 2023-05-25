Шарль Леклер: «Слухи о «Мерседесе» меня не беспокоят. Я люблю «Феррари»

Шарля Леклера не тревожат разговоры о потенциальном переходе из «Феррари» в «Мерседес».

Ранее СМИ сообщали, что исполнительный директор « » Тото Вольфф заинтересован в монегаске. Кроме того, упоминалось о возможной рокировке Леклера с – британец якобы может продолжить карьеру в Скудерии.

«Без комментариев. Могу лишь сказать, что для меня это новая ситуация. В самом начале карьеры меня объявили в « » (выступала как « » – Sports.ru), а затем я быстро получил долгосрочный контракт с «Феррари».

Учитывая, что соглашение заканчивается в 2024 году, могу понять разговоры. Слухи существуют, окей. Но они меня не беспокоят. Пока что никакие переговоры не начались. Спросите Фреда [Вассера], когда он хочет начать обсуждения!

Я полностью сосредоточен на работе на трассе. Я люблю «Феррари». Текущая ситуация меня не устраивает, не буду врать. «Феррари» должна быть на вершине, и, надеюсь, мы достигнем ее вместе», – заявил вице-чемпион «Формулы-1».

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