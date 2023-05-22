Фернандо Алонсо: «Было бы честью провести «Ле-Ман» с очень хорошим другом Ферстаппеном»
Фернандо Алонсо с радостью выступил бы на «24 часах Ле-Мана» вместе с Максом Ферстаппеном.
Пилот «Астон Мартин» – двукратный победитель культового марафона.
«Мы очень хорошие друзья, мы всегда на связи. Было бы классно проехать «Ле-Ман» – если я когда-либо вернуть туда – с Максом.
Когда отправляешься отдыхать и передаешь машину лучшему гонщику, понимаешь, что она в надежных руках.
Это было бы честью», – заявил Алонсо о коллеге из «Ред Булл».
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