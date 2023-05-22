Фернандо Алонсо: «Было бы честью провести «Ле-Ман» с очень хорошим другом Ферстаппеном»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл 24 часа Ле-Мана Формула-1 Астон Мартин WEC Макс Ферстаппен Авто

Фернандо Алонсо с радостью выступил бы на «24 часах Ле-Мана» вместе с Максом Ферстаппеном.

Пилот «Астон Мартин» – двукратный победитель культового марафона.

«Мы очень хорошие друзья, мы всегда на связи. Было бы классно проехать «Ле-Ман» – если я когда-либо вернуть туда – с Максом.

Когда отправляешься отдыхать и передаешь машину лучшему гонщику, понимаешь, что она в надежных руках.

Это было бы честью», – заявил Алонсо о коллеге из «Ред Булл».

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2 комментария

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datebase
А мы с радостью на это посмотрели бы 👏 Два мастера 💪
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Великий Алонсо
А для Ферстаппена то какая часть была бы, делить кокпит с величайшим гонщиком всех времён.
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