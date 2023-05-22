Джеки Стюарт: «1 из 3 людей, родившихся сегодня, умрет с деменцией – нужно найти лекарство»

Теги Стефано Доменикали Джеки Стюарт Формула-1 Здоровье Авто

Джеки Стюарт рассказал о глобальных масштабах, которые примет деменция в будущем.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» основал благотворительную инициативу Race Against Dementia после того, как болезнь обнаружили у его жены Хелен. В этом году «Ф-1» поддержала проект Стюарта.

«К сожалению, у Хелен диагностировали деменцию, а до этого я ничего не знал о заболевании. Сейчас более 55 миллионов человек в мире болеют деменцией, и лекарства нет. Когда я все это обнаружил, то заявил, что нужно что-то сделать. Мой призыв [в 1970-х] сделать автоспорт безопаснее создал много неприятностей, потому что никто не хотел об этом слышать.

То же самое было с деменцией – а теперь она как никогда признается по всему миру. Последняя статистика говорит о том, что один из трех людей, родившихся сегодня, умрет с деменцией, если не будет ничего сделано.

Мы основали RAD, держа в уме «Формулу-1». Проблемы в «Формуле-1» решаются быстрее, чем в любой области, которую я знаю, в том числе аэрокосмической. Если в команде «Формулы-1» что-то идет не так, бывает, что проблему решают через неделю, через две.

Спасибо «Формуле-1» за поддержку проекта. Стефано [Доменикали] сказал: «Джеки, мы с тобой» – для нас и всех людей, которым мы помогаем, это фантастическая новость.

Ситуация должна измениться. Нужно найти лекарство», – сообщил Стюарт.

Джеки Стюарт о «Ф-1» в 1960-е: «Страховые компании закрыли бы гонки, если бы безопасность не улучшили. Все было настолько плохо»

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3 комментария

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Александр Королёв
Ответ БратДругБорщ
Есть некий Вова, он подскажет
первая смена закончилась?)
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RG26
Ответ БратДругБорщ
Есть некий Вова, он подскажет
Ваш скоморох еще молод для деменции - он просто недалекий наркоман, а вот его дружок Джозеф да, многое расскажет, если вспомнит
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