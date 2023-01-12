Джеки Стюарт о «Ф-1» в 1960-е: «Страховые компании закрыли бы гонки, если бы безопасность не улучшили. Все было настолько плохо»

Джеки Стюарт рассказал, как автоспорт и « » оказались под угрозой в 1960-е.

Стюарт выступавший в «Ф-1» в 1965-1973 годах, был одним из тех, кто продвигал изменения, касающиеся безопасности. По словам трехкратного чемпиона, ситуация была такой плачевной, что стоял вопрос о существовании автоспорта.

«Это нужно было сделать, потому что все было настолько плохо. Думаю, если бы мы это не сделали, страховые компании закрыли бы гонки.

Хуже всего был Ле-Ман [1955 года], когда на 24-часовой гонке погибли 82 человека. Толпу столько раз могли смести, потому что не было сеток для защиты от обломков, ничего такого. Ситуацию необходимо было изменить», – заявил Стюарт.

Джеки Стюарт об аварии в Сильверстоуне: «В мое время Ферстаппен бы погиб. Пилоты слишком рискуют – штрафы небольшие»

«Не знаю, как выжил. Отпустил руль и ждал мощный удар». Он вышел на старт в «Ф-1» через 5 дней после крупнейшей аварии года