Карлос Сайнс: «Свое ближайшее будущее я вижу исключительно в «Феррари», хочу добиться успеха с этой командой»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что не заинтересован в обсуждении слухов о своем будущем.

По словам Сайнса, в ближайшей перспективе его интересует только одно – возможность бороться за титул в составе «Феррари».

«Я знаю, что впереди у нас еще два очень важных года – и заглядывать дальше этого срока и рассуждать о том, что может случиться в будущем, сейчас было бы глупо.

Но я чувствую, что как гонщик пока не до конца раскрыл свой потенциал. И что по крайней мере сейчас сделал шаг в правильном направлении.

Свое ближайшее будущее я вижу исключительно в «Феррари», я хочу добиться успеха с этой командой. Нет ничего, что сделало бы меня счастливее, чем то, если мы с «Феррари» вновь начнем побеждать, чем борьба за титул в составе «Феррари».

Выиграешь ты или нет – это борьба за чемпионский титул. Ты можешь либо занять первое место, либо нет. Но в краткосрочной и среднесрочной перспективе меня мотивирует именно это.

В «Феррари» я правда чувствую себя как дома. В команде хорошая атмосфера. Да, я знаю, что сейчас вокруг команды много шума (в прессе), но приезжая на базу я вижу, что все в порядке», – рассказал Сайнс.

Перес, «Феррари» и «Макларен» крупно проиграли от срыва гонки «Ф-1» в Имоле. Трек отлично им подходил

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jack 13th
К сожалению, это недоразумение решило остаться в команде. Это провал...
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rastamansky
Надеюсь сама команда считает несколько иначе, поскольку бороться за титул и Сайнс вещи несовместимые.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minuvert
Ответ Jack 13th
К сожалению, это недоразумение решило остаться в команде. Это провал...
Не удивлюсь если Леклер уйдет, а Сайнса продлят
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeChat Ostrowski
вот же угораздило Феррари такой состав пилотов "намутить"..
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Надменный
Не надо, пожалуйста 😭. Надеюсь там батя не "поришает" за сыночка
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Алейников
Ответ rastamansky
Надеюсь сама команда считает несколько иначе, поскольку бороться за титул и Сайнс вещи несовместимые.
Он доезжала, зато амбиций то сколько!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Ответ rastamansky
Надеюсь сама команда считает несколько иначе, поскольку бороться за титул и Сайнс вещи несовместимые.
Дать ему Ред Булл и напарника послабее и титул будет лёгкий и досрочный, а на Феррари и с эклером в напарниках титул не светит .
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Надменный
Ответ LeChat Ostrowski
вот же угораздило Феррари такой состав пилотов "намутить"..
Леклер отличный пилот,но с психологией беда. Нет стержня,в такой команде и в его ситуации - это очень важно. Про Карлито вообще вопросов нет, можно него хоть Магу или Албона посадить , результат не изменится имхо
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jack 13th
Ответ Minuvert
Не удивлюсь если Леклер уйдет, а Сайнса продлят
Это будет катастрофа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nothern Lord
Ответ rastamansky
Надеюсь сама команда считает несколько иначе, поскольку бороться за титул и Сайнс вещи несовместимые.
При наличии космовоза и отсутствия сильного напарника - вполне совместимые.
Ну либо космовоз и сильный напарник - тогда стабильное второе-третье место и титул для команды.

Как доезжала Сайнс нормален, проблема в том, что в команде у него неопределённый статус.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий