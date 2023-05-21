Карлос Сайнс: «Свое ближайшее будущее я вижу исключительно в «Феррари», хочу добиться успеха с этой командой»

Пилот «Феррари» заявил, что не заинтересован в обсуждении слухов о своем будущем.

По словам Сайнса, в ближайшей перспективе его интересует только одно – возможность бороться за титул в составе «Феррари».

«Я знаю, что впереди у нас еще два очень важных года – и заглядывать дальше этого срока и рассуждать о том, что может случиться в будущем, сейчас было бы глупо.

Но я чувствую, что как гонщик пока не до конца раскрыл свой потенциал. И что по крайней мере сейчас сделал шаг в правильном направлении.

Свое ближайшее будущее я вижу исключительно в «Феррари», я хочу добиться успеха с этой командой. Нет ничего, что сделало бы меня счастливее, чем то, если мы с «Феррари» вновь начнем побеждать, чем борьба за титул в составе «Феррари».

Выиграешь ты или нет – это борьба за чемпионский титул. Ты можешь либо занять первое место, либо нет. Но в краткосрочной и среднесрочной перспективе меня мотивирует именно это.

В «Феррари» я правда чувствую себя как дома. В команде хорошая атмосфера. Да, я знаю, что сейчас вокруг команды много шума (в прессе), но приезжая на базу я вижу, что все в порядке», – рассказал Сайнс.

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