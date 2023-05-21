Стефано Доменикали о возможном уходе Ферстаппена: «Макс, скорее всего, покинет «Ф-1» позже меня. Так что я не вижу проблемы»

Теги Ред Булл Стефано Доменикали Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сомневается в том, что Макс Ферстаппен может уйти из «Формулы-1» в ближайшем будущем.

Ферстаппен неоднократно заявлял о том, что может уйти из «Ф-1» по окончании своего нынешнего контракта с «Ред Булл», который рассчитан до 2028 года.

При этом Ферстаппен является одним из гонщиков, которые наиболее громко выражают свое недовольство экспериментами «Формулы-1» с форматом гоночного уик-энда.

«Я обсуждал с Максом имеющиеся вопросы и проблемы перед гонкой в Майами. Он сказал мне, что любит этот спорт и любит то, чем занимается.

Он двукратный чемпион «Формулы-1» и сейчас борется за третий титул. Он был рожден за рулем болида. Я бы сказал, что Макс, скорее всего, покинет «Формулу-1» позже меня. Так что я не вижу проблемы», – рассказал Доменикали.

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2 комментария

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Minuvert
К концу контракта уже побьет рекорд по победам в Гран-при
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