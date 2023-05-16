В Венгрии открыли новый автодром, способный принимать Гран-при «Формулы-1»

Теги Гран-при Венгрии ФИА трассы Формула-1 Хунгароринг Авто

Трассу «Балатон Парк» открыли в Венгрии.

Автодром расположен около озера Балатон, в 90 километрах от Будапешта. Трек относится к высочайшей категории ФИА, позволяющей принимать Гран-при «Формулы-1». В инфраструктуру было вложено более 200 миллионов евро.

Конфигурация трассы расположена против часовой стрелки и включает в себя 16 поворотов. Гонки смогут посетить до 120 000 тысяч зрителей.

С 1986 года заезды «Ф-1» в Венгрии проходят на автодроме «Хунгароринг».

Льюис Хэмилтон: «Доменикали не планирует избавляться от классических трасс, насколько я знаю»

Изображение: сайт автодрома «Балатон Парк»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Поворотов много, но трасса короткая.
Длинна 4,115 км. Ширина полотна 12-15 м. 6 правых поворотов, 10 левых.

https://static.wixstatic.com/media/7293e0_5f935706f8e24e9288a6c3039ab8d163~mv2.png/v1/crop/x_2043,y_2043,w_3420,h_3420/fill/w_555,h_555,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Track%20Map%20White.png

Мне кажется это больше трасса для MotoGP и в частности для Марка Маркеса, который очень любит трассы с левыми поворотами. )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
С виду неплохо, впечатляющие прямые, выглядит довольно обгонно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Groove
Туда гран при переедет я так понимаю? Было бы здорово, хунгароринг узкий и необгонный.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий