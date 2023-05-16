В Венгрии открыли новый автодром, способный принимать Гран-при «Формулы-1»

Трассу «Балатон Парк» открыли в Венгрии.

Автодром расположен около озера Балатон, в 90 километрах от Будапешта. Трек относится к высочайшей категории , позволяющей принимать Гран-при «Формулы-1». В инфраструктуру было вложено более 200 миллионов евро.

Конфигурация трассы расположена против часовой стрелки и включает в себя 16 поворотов. Гонки смогут посетить до 120 000 тысяч зрителей.

С 1986 года заезды «Ф-1» в проходят на автодроме « ».

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Изображение: сайт автодрома «Балатон Парк»