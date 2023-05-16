В Венгрии открыли новый автодром, способный принимать Гран-при «Формулы-1»
Трассу «Балатон Парк» открыли в Венгрии.
Автодром расположен около озера Балатон, в 90 километрах от Будапешта. Трек относится к высочайшей категории ФИА, позволяющей принимать Гран-при «Формулы-1». В инфраструктуру было вложено более 200 миллионов евро.
Конфигурация трассы расположена против часовой стрелки и включает в себя 16 поворотов. Гонки смогут посетить до 120 000 тысяч зрителей.
С 1986 года заезды «Ф-1» в Венгрии проходят на автодроме «Хунгароринг».
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Изображение: сайт автодрома «Балатон Парк»
Длинна 4,115 км. Ширина полотна 12-15 м. 6 правых поворотов, 10 левых.
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Мне кажется это больше трасса для MotoGP и в частности для Марка Маркеса, который очень любит трассы с левыми поворотами. )