Бывший инженер «Феррари» Маццола: «Есть опасения, что теперь Леклер может не продлить контракт. Сейчас он рискует стать новым Алези»

Теги Феррари Формула-1 Жан Алези Луиджи Маццола Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Бывший инженер и глава тест-команды «Феррари» Луиджи Маццола выразил сомнения относительно шансов Фредерика Вассера добиться успеха на посту руководителя итальянской команды.

Маццола опасается, что если ситуация не будет исправлена в ближайшем будущем, для «Феррари» все закончится уходом Шарля Леклера в другую команду.

«Мне жаль, но Фредерик Вассер, как мне кажется, стал придерживаться неправильного подхода, когда речь идет о решении проблем «Феррари». И я говорю это с полным знанием фактов. И у меня есть опасения, что теперь Леклер может не продлить свой контракт.

В Маранелло уже долгие годы не хватает технического директора. Это продолжается уже слишком долго.

Конечно, стоит дать Вассеру хоть немного времени, но я не уверен, что он сможет сравниться с Жаном Тодтом. Пока из общего у них только французский паспорт – на остальное посмотрим в дальнейшем. Однако Жан Тодт на момент прихода в Маранелло уже успел выиграть все, что только можно, вместе с «Пежо». А что за свою карьеру выиграл Вассер?

Леклер же сейчас рискует стать новым Жаном Алези. Я имел возможность вблизи видеть профессиональные муки Алези – ведь за пять лет, проведенных в «Феррари», он так и не получил машину, с которой можно было бы выиграть титул.

Может быть, сейчас было бы разумнее предоставить Шарлю Леклеру технического директора, который бы соответствовал его таланту», – рассказал Маццола.

Кажется, в «Ф-1» всем уже плевать на запреты федерации «ради безопасности». Три последних просто игнорируют

5 комментариев

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Тима Тимощенко
как то много вью с обсуждением возможного перехода хэмилтона в феррари, и смены команды леклером из-за отсутствия быстрой машины в гонках, иногда кажется что так и случится хэмилтон с леклером поменяются местами, я был бы непротив этого, но есть некоторые нюансы, леклер подопечный вассера и впринципе в квалах скорость показывает, однозначно быстрее и сильнее сайнца а хэм клянется в верности мерсу
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Ascari
К сожалению, Жану Алези остаётся только мечтать о таких результатах как Леклера. Жан выиграл только одну гонку.
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Ascari
Ответ Тима Тимощенко
как то много вью с обсуждением возможного перехода хэмилтона в феррари, и смены команды леклером из-за отсутствия быстрой машины в гонках, иногда кажется что так и случится хэмилтон с леклером поменяются местами, я был бы непротив этого, но есть некоторые нюансы, леклер подопечный вассера и впринципе в квалах скорость показывает, однозначно быстрее и сильнее сайнца а хэм клянется в верности мерсу
Клятвы верности от Хама -пустой звук. МакЛарен не даст соврать. Другое дело, что если он сбежит от меринов, то лишится возможности остаться послом брэнда и получать бабки и после завершения карьеры.

Леклеру же сейчас нет смысла брыкаться, мерины и феры сейчас на одном уровне. 50/50 кто из них улучшится.
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