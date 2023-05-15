Бывший инженер «Феррари» Маццола: «Есть опасения, что теперь Леклер может не продлить контракт. Сейчас он рискует стать новым Алези»

Бывший инженер и глава тест-команды «Феррари» Луиджи Маццола выразил сомнения относительно шансов добиться успеха на посту руководителя итальянской команды.

Маццола опасается, что если ситуация не будет исправлена в ближайшем будущем, для «Феррари» все закончится уходом в другую команду.

«Мне жаль, но Фредерик Вассер, как мне кажется, стал придерживаться неправильного подхода, когда речь идет о решении проблем « ». И я говорю это с полным знанием фактов. И у меня есть опасения, что теперь Леклер может не продлить свой контракт.

В Маранелло уже долгие годы не хватает технического директора. Это продолжается уже слишком долго.

Конечно, стоит дать Вассеру хоть немного времени, но я не уверен, что он сможет сравниться с Жаном Тодтом. Пока из общего у них только французский паспорт – на остальное посмотрим в дальнейшем. Однако Жан Тодт на момент прихода в Маранелло уже успел выиграть все, что только можно, вместе с «Пежо». А что за свою карьеру выиграл Вассер?

Леклер же сейчас рискует стать новым . Я имел возможность вблизи видеть профессиональные муки Алези – ведь за пять лет, проведенных в «Феррари», он так и не получил машину, с которой можно было бы выиграть титул.

Может быть, сейчас было бы разумнее предоставить Шарлю Леклеру технического директора, который бы соответствовал его таланту», – рассказал Маццола.

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