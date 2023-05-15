Брендон Хартли: «Ферстаппен был фактически готовым гонщиком в 18 лет, я продолжаю прибавлять в 33»

Брендон Хартли поделился мнением о Максе Ферстаппене и своих выступлениях в «Формуле-1».

Хартли гонялся за «Торо Россо» в конце 2017 года и весь сезон-2018, трижды финишировав в очках, когда Ферстаппен уже был гонщиком «Ред Булл». Новозеландец является трехкратным чемпионом мира по гонкам на выносливость и трехкратным победителем «24 часов Ле-Мана».

«Не хочу говорить, что я на своем пике, но да, мне кажется, я выступаю лучше, чем когда-либо. Думаю, дело в понимании себя. Меня всегда впечатляло, когда кто-то вроде приходит в «Ф-1» в 18 или 19 лет фактически готовым гонщиком. Я не был таким в 18 или 19 лет.

Я чувствую, что в 33 года продолжаю прибавлять. Я хорошо знаю себя, знаю, как оказаться в нужном психологическом состоянии перед квалификацией или гонкой. С опытом лучше понимаешь, как справляться с собой, как правильно настраиваться. Это касается и вещей вне трассы.

Конечно, мне бы хотелось провести в «Формуле-1» больше времени и продолжить развиваться. Я во многом прибавил по ходу того сезона и в конце выступал очень хорошо. В тот момент наша машина не позволяла финишировать в очках. Я очень многому научился.

Некоторые моменты были тяжелыми. Иногда пресса спрашивала о слухах, и ты был словно под микроскопом. Мне это не всегда нравилось. Но, повторюсь, я многому научился и в этом плане стал более сильным пилотом. Я оглядываюсь назад лишь с позитивом. Абсолютно никаких сожалений нет. Я сделал все возможное, а на решетке лишь 20 болидов», – высказался .

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