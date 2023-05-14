Себастьян Феттель: «Я действительно скучаю по некоторым вещам – по самим соревнованиям, напряжению гонок»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» рассказал о том, собирается ли возвращаться в гонки.

По словам Феттеля, у него сейчас нет таких планов, хотя немец признал, что порой он скучает по самим гонкам и ощущениям напряженной борьбы:

«После стольких лет активного участия в гонках, сейчас я впервые живу нормальной, обычной жизнью. И пока я в полной мере доволен своим решением. Хотя я действительно скучаю по некоторым вещам – больше всего по самим соревнованиям, по напряжению гонок.

Смогу ли я восполнить это участием в «Фестивали скорости» в Гудвуде? Вряд ли, ведь в Гудвуде не совсем гоночная трасса. Тем не менее, вернуться за руль болида «Формулы-1» будет и правда здорово».

Феттель добавил, что не знает, когда решит посетить паддок «Формулы-1» по ходу Гран-при и произойдет ли это вообще. Но при этом он продолжает следить за гонками и отметил, что рад прогрессу своей бывшей команды « »:

«Поначалу не приезжать в паддок было очень странно. Но потом я привык, и в любом случае смотрю за «Формулой-1» с большим интересом. И я очень рад за свою бывшую команду. В предыдущие годы мы тоже много работали. Так что здорово, что теперь им удалось выиграть несколько трофеев».

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