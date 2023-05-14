Джонни Херберт: «Пересу нужно действовать примерно так, как Нико Росберг»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о шансах выиграть чемпионат.

Херберт считает, что если Перес действительно хочет опередить Макса Ферстаппена в борьбе за титул, ему стоит начать пытаться давить на напарника, как в свое время делал Нико Росберг в борьбе с .

«Пересу нужно действовать примерно так, как . Речь о всех тех небольших вещах, за счет которых он давил на Льюиса. Он не пользовался большой популярностью в команде, отношения с Тото Вольффом, насколько я знаю, тоже были далеко не лучшими. Но в итоге он заполучил главный трофей себе на каминную полку.

Если это твой единственный шанс, ты сделаешь все возможное, чтобы заполучить трофей. И даже если в конце сезона тебя выгонят, трофей все равно останется стоять на твоей каминной полке.

Мы знаем, что такой менталитет отличает и , и Льюиса Хэмилтона, и всех других пилотов, которые в прошлом становились чемпионами. Посмотрим, захочет ли сделать то же самое Серхио Перес. Это риск, который в итоге может стоить тебе места в команде, лучшей команде «Формулы-1» в данный момент. Но если на другой стороне шанс выиграть чемпионский титул – лично я бы рискнул», – рассказал Херберт.

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