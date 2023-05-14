Джонни Херберт: «Пересу нужно действовать примерно так, как Нико Росберг»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Джонни Херберт Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт поделился мнением о шансах Серхио Переса выиграть чемпионат.

Херберт считает, что если Перес действительно хочет опередить Макса Ферстаппена в борьбе за титул, ему стоит начать пытаться давить на напарника, как в свое время делал Нико Росберг в борьбе с Льюисом Хэмилтоном.

«Пересу нужно действовать примерно так, как Нико Росберг. Речь о всех тех небольших вещах, за счет которых он давил на Льюиса. Он не пользовался большой популярностью в команде, отношения с Тото Вольффом, насколько я знаю, тоже были далеко не лучшими. Но в итоге он заполучил главный трофей себе на каминную полку.

Если это твой единственный шанс, ты сделаешь все возможное, чтобы заполучить трофей. И даже если в конце сезона тебя выгонят, трофей все равно останется стоять на твоей каминной полке.

Мы знаем, что такой менталитет отличает и Макса Ферстаппена, и Льюиса Хэмилтона, и всех других пилотов, которые в прошлом становились чемпионами. Посмотрим, захочет ли сделать то же самое Серхио Перес. Это риск, который в итоге может стоить тебе места в команде, лучшей команде «Формулы-1» в данный момент. Но если на другой стороне шанс выиграть чемпионский титул – лично я бы рискнул», – рассказал Херберт.

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3 комментария

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grag68
Какой то бред. Если руководство не захочет, ни один гонщик не станет чемпионом. Перес станет чемпионом только в одном случае, если вдруг хорнер и компания не захочет чтобы тапок стал чемпионом.
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Rangawe
Говорит верно, но маловероятно такое развитие событий
+2
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Ascari
Перес не настолько быстр в сравнении с Ферсом, как был Росберг с Хамом, чтобы у него сработала такая тактика
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