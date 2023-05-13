Льюис Хэмилтон: «Доменикали не планирует избавляться от классических трасс, насколько я знаю»

Льюис Хэмилтон поделился мнением о появлении новых автодромов в «Формуле-1».

Семикратный чемпион мира отметил, что доволен расширением географии серии, а также сообщил, что руководитель «Ф-1» не собирается устранять классические Гран-при.

«Лично мне нравится направление, в котором мы идем, нравятся перемены. Классно, что мы приезжаем в разные части света, на разные треки. Мы уже были на всех других континентах и, надеюсь, скоро поедем в Африку – это станет потрясающим опытом для всего нашего «цирка». Для инженеров и гонщиков поездки в новые места – вызов.

Конечно, мне нравятся старые автодромы, и я всегда буду их предпочитать. Может, через 20 лет, через 30 лет кто-то будет считать [ ] исторической трассой, но для нас она новая. Все классические треки вроде , , Зандворта, Монцы навсегда останутся особенными.

Важно, чтобы мы сохраняли их в ДНК «Формулы-1». И, насколько я знаю, Стефано не планирует от них избавляться. Здорово, когда есть баланс между старыми и новыми треками», – заявил пилот « ».

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