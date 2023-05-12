Флавио Бриаторе: «Алонсо и «Астон Мартин» стали настоящим сюрпризом этого сезона»

Теги Флавио Бриаторе Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Дэн Фэллоус Авто

Бывший руководитель «Рено» и «Бенеттона» Флавио Бриаторе поделился мнением о выступлениях Фернандо Алонсо и «Астон Мартин» в нынешнем сезоне.

По словам Бриаторе, который долгие годы является менеджером и советником Алонсо, он был в числе тех людей, которые подталкивали испанца к переходу из «Альпин» в «Астон Марин».

Бриаторе отметил, что для него признаками возможного прогресса «Астон Мартин» стал переход в команду Дэна Фэллоуса (бывший заместитель Ньюи в «Ред Булл») и Эрика Бландина (бывший руководитель аэродинамического отдела «Мерседеса»).

«Фернандо – вместе с «Астон Мартин», командой, которая до прошлого сезона была не слишком конкурентоспособной, – стал настоящим сюрпризом нынешнего сезона. Но затем они увели «вторых номеров» (Фэллоуса и Бландина) у «Ред Булл» и «Мерседеса» и серьезно вложились в технологии и новую базу.

По этим причинам я подталкивал Фернандо к переходу в «Астон Мартин», которая сейчас, после пяти гонок, занимает второе место в Кубке конструкторов.

Команда хорошо выступила на последнем этапе в Майами, хотя эта трасса и не лучшим образом подходит их машине. Тем не менее, если только не случится чего-то совсем неожиданного, судьба чемпионского титула (в командном зачете) уже решена. Хотя гонки на некоторых трассах, вроде Монако, и могут преподнести большой сюрприз.

«Ред Булл» сейчас выступает в отдельном чемпионате, а Ферстаппен достаточно силен – он уже обеспечил себе чемпионский титул. «Ред Булл» же настолько силен, поскольку у них очень сплоченная команда, а также есть настоящий гений в лице Эдриана Ньюи», – рассказал Бриаторе.

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