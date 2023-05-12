Дженсон Баттон: «Хэмилтон сделает все, чтобы вновь побеждать с «Мерседесом». У него нет выбора»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года уверен в том, что продлит контракт с «Мерседесом».

Нынешнее соглашение Хэмилтона с немецкой командой рассчитано до конца 2023 года. Ожидалось, что стороны подпишут новый контракт еще в начале сезона, однако переговоры продолжаются до сих пор.

«Я знаю, насколько Хэмилтон преданный гонщик. Но правда в том, что у него просто нет другого выбора.

Всем должно быть ясно, что путь в « » для него закрыт. Хэмилтон и Макс Ферстаппен в одной команде? Это просто не сработает.

Также не думаю, что он уйдет и в « ». «Астон Мартин»? Тоже нет, потому что нынешние пилоты останутся там еще на какое-то время.

Таким образом это приводит нас к неизбежному продлению контракта Льюиса с «Мерседесом». Что хорошо согласуется с заявлениями Льюиса, который всегда говорит о том, как ему комфортно в этой команде, называя ее своей семьей.

Я также считаю, что Хэмилтон и «Мерседес» преодолеют текущий кризис. « » – это американские горки. «Мерседес» долгое время находился на вершине, рано или поздно команда должна была сделать шаг назад. Хэмилтон сделает все, чтобы вновь побеждать с «Мерседесом». Не могу представить себе его уход из «Ф-1», – рассказал Баттон.

Теперь Хэмилтон пропускает напарника по первой же просьбе «Мерседеса». Ноль возражений!