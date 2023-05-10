Жак Вильнев: «Вряд ли я буду хорош как руководитель команды «Ф-1». Скорее вижу в себя роли консультанта»

Теги Ники Лауда Жак Вильнев Формула-1 Крейг Поллок Авто

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев рассказал о том, в какой должности мог бы работать в команде чемпионата.

Бывший менеджер Вильнева Крейг Поллок в данный момент работает над проектом создания гендерно равномерной команды и журналисты спросили у Вильнева, было бы ему интересно поработать в качестве руководителем команды «Формулы-1».

«Я даже не знаю, никогда об этом не думал. Я люблю гонки, люблю соревнования, чувство прилива адреналина, когда ты можешь как выиграть, так и проиграть. Смогу ли я чувствовать тое же самое, но находясь за пределами кокпита болида? Трудно сказать, я не знаю.

Политика (которая не нравится Вильневу) тоже является фактором. Но все относительно. Например, глядя на некоторые команды, ты видишь, что там особо нет вовлечения в политическую борьбу – например, в том же «Хаасе». Хотя они и не побеждают. Но политических игр там нет. К тому же, такие вещи не являются обязательными.

Но я не знаю. У меня никогда не было такого опыта. Управление командой в качестве руководителя также подразумевает наличие огромного количества дел и задач на базе команды, работу с персоналом. Вряд ли я буду в этом хорош. Скорее я вижу себя в роли консультанта – вроде той должности, которую занимал Ники Лауда. Это подойдет мне намного лучше», – рассказал Вильнев.

Экс-менеджер Вильнева работает над созданием гендерно равномерной команды «Ф-1» в стране Персидского залива

5 комментариев

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Bashibuzuck
Консультант действительно будет отличный, ждем👍
+3
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Александр Деев
Имхо консультант из него не очень. Вот сколько Марко не поносят, но он ппц грамотный и расчетливый тип. Даже когда г…а на вентилятор набрасывает, делает это с расчетом, если разобраться. А Вильнев это «рок звезда», может ляпнуть и выкинуть что угодно, просто потому что звезды так сложились. Для пилота это круто и находить отклик у части аудитории, но для человека на чье мнение нужно положиться, это совсем мимо.
+2
-1
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tick_tick_BOOM
Если уж выбирать замену доктору Марко, то этот чемпион кажется более уместной заменой чем Феттель. А Феттеля - к гендерно-нейтральным.
+1
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doctor.morge
Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор?
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irs118return
в пивном баре добавил Жак)
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