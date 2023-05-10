Жак Вильнев: «Вряд ли я буду хорош как руководитель команды «Ф-1». Скорее вижу в себя роли консультанта»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года рассказал о том, в какой должности мог бы работать в команде чемпионата.

Бывший менеджер Вильнева Крейг Поллок в данный момент работает над проектом создания гендерно равномерной команды и журналисты спросили у Вильнева, было бы ему интересно поработать в качестве руководителем команды «Формулы-1».

«Я даже не знаю, никогда об этом не думал. Я люблю гонки, люблю соревнования, чувство прилива адреналина, когда ты можешь как выиграть, так и проиграть. Смогу ли я чувствовать тое же самое, но находясь за пределами кокпита болида? Трудно сказать, я не знаю.

Политика (которая не нравится Вильневу) тоже является фактором. Но все относительно. Например, глядя на некоторые команды, ты видишь, что там особо нет вовлечения в политическую борьбу – например, в том же «Хаасе». Хотя они и не побеждают. Но политических игр там нет. К тому же, такие вещи не являются обязательными.

Но я не знаю. У меня никогда не было такого опыта. Управление командой в качестве руководителя также подразумевает наличие огромного количества дел и задач на базе команды, работу с персоналом. Вряд ли я буду в этом хорош. Скорее я вижу себя в роли консультанта – вроде той должности, которую занимал . Это подойдет мне намного лучше», – рассказал Вильнев.

Экс-менеджер Вильнева работает над созданием гендерно равномерной команды «Ф-1» в стране Персидского залива