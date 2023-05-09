Педро де ла Роса: «Не слишком удивился прорыву Ферстаппена на Гран-при Майами – он доминировал весь уик-энд»

Теги Ред Булл Педро де ла Роса Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Педро де ла Роса ожидал, что Макс Ферстаппен прорвется с девятого места на Гран-при Майами.

Неудача в квалификации не помешала Ферстаппену обогнать своего напарника по «Ред Булл» Серхио Переса, стартовавшего с поула, и выиграть гонку.

«На мой взгляд, Макс доминировал весь уик-энд. Он допустил лишь одну ошибку – на своем первом круге в третьем сегменте, а потом ему не повезло с красными флагами. Давайте взглянем правде в глаза: он весь уик-энд был невероятно хорош на быстрых кругах и на длинных отрезках в пятницу.

Так что меня не слишком удивило, что у него получилось, поскольку я не считал, что Чеко демонстрирует необходимый гоночный темп.

[Перес] в итоге пробился в третий сегмент и проехал фантастический круг, но ему пришлось приложить много усилий, чтобы понять, где Макс быстрее. Макс был крайне быстрым в пятом, шестом, седьмом, восьмом поворотах – во всей этой секции в первом секторе. Думаю, в этом разница. Макс чувствовал себя как дома с первого же круга», – сообщил амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» в подкасте F1 Nation.

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4 комментария

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Jurgen Klinsmann
тот случай когда самый быстрый пилот за рулем самой быстрой машины.
+9
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+7
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Рома Классик
У Ферзя в этом плане есть что-то общее с Артетой )
+2
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