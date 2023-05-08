Кевин Магнуссен: «Нам никто не делал подарков, но мы все равно смогли попасть в очковую зону»

Пилот « » подвел итоги . Магнуссен начал гонку с четвертой позиции, но не сумел удержаться настолько высоко и в итоге закончил заезд десятым.

При этом Магнуссен долгое время успешно отбивался от атак на « ».

«Мы сильно, уверенно провели гоночный уик-энд. Понятное дело, мечтал я о нечто большем, чем одно очко, но все топ-команды добрались до финиша, не столкнувшись с проблемами, так что заработать очки в такой гонке было довольно непросто.

Нам никто не делал никаких подарков, и мы все равно смогли попасть в очковую зону, так что я доволен. Возможно, износ шин был немного сильнее, чем мне бы того хотелось, но я думаю, что в целом в этот уик-энд мы сделали шаг вперед.

Я паршиво стартовал, а потом долгое время боролся с Леклером, в результате чего сильно нагрузил шины. Постфактум же я понимаю, что мне, вероятно, стоило чуть лучше беречь шины. Но, как бы то ни было, мы провели сильную гонку и смогли заработать один балл», – рассказал Магнуссен.

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