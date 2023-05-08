Гельмут Марко: «Пока никто из соперников не угрожал сзади, Ферстаппен и Перес могли свободно бороться друг с другом»

Советник «Ред Булл» подвел итоги , поделившись мнением о выступлении команды и новой серии сражения за победу между и .

«Ключевым фактором стало то, что Макс стартовал на «харде» и при этом сумел довольно быстро обогнать соперников, которые ехали перед ним. Оба наших гонщика здорово работали с шинами, не перегружая их. При этом они атаковали на пределе и в итоге команда сделала дубль. Слава богу, не было никаких вмешательств со стороны и появлений машины безопасности.

Шины «хард» работали лучше, чем ожидалось. А Макс, как вы знаете, способен показывать невероятные времена прохождения круга даже в экстремальных условиях. Здесь он снова продемонстрировал свой потенциал.

Что касается борьбы наших пилотов между собой, то пока никто из соперников не угрожал им, догоняя сзади, они могли свободно бороться друг с другом. И Чеко не собирался просто так отдавать позицию. Какое-то время борьба была очень плотной, оба гонщика действовали на пределе. Слава Богу, им хватило ума не делать глупостей.

Сейчас решающим фактором становится преимущество двух наших пилотов над третьим местом. И сейчас это преимущество вновь немного увеличилось, ведь Алонсо занял третье место. Но вообще, на мой взгляд, впереди нас ждут гонки на нескольких трассах, которые еще больше подходят болиду « », – рассказал Марко.

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