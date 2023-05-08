Гельмут Марко: «Пока никто из соперников не угрожал сзади, Ферстаппен и Перес могли свободно бороться друг с другом»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Майами, поделившись мнением о выступлении команды и новой серии сражения за победу между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

«Ключевым фактором стало то, что Макс стартовал на «харде» и при этом сумел довольно быстро обогнать соперников, которые ехали перед ним. Оба наших гонщика здорово работали с шинами, не перегружая их. При этом они атаковали на пределе и в итоге команда сделала дубль. Слава богу, не было никаких вмешательств со стороны и появлений машины безопасности.

Шины «хард» работали лучше, чем ожидалось. А Макс, как вы знаете, способен показывать невероятные времена прохождения круга даже в экстремальных условиях. Здесь он снова продемонстрировал свой потенциал.

Что касается борьбы наших пилотов между собой, то пока никто из соперников не угрожал им, догоняя сзади, они могли свободно бороться друг с другом. И Чеко не собирался просто так отдавать позицию. Какое-то время борьба была очень плотной, оба гонщика действовали на пределе. Слава Богу, им хватило ума не делать глупостей.

Сейчас решающим фактором становится преимущество двух наших пилотов над третьим местом. И сейчас это преимущество вновь немного увеличилось, ведь Алонсо занял третье место. Но вообще, на мой взгляд, впереди нас ждут гонки на нескольких трассах, которые еще больше подходят болиду «Ред Булл», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Майами: первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры

8 комментариев

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Анатолий Зубков
В очередной раз в Ред Булл открыто говорят о силе болида. Тотоха и сэр в этом случае сказали бы, что несколько следующих трасс будут очень сложными, поэтому придётся превозмогать и проезжать лучшие круги в жизни.
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Alex Sin
Ответ ffmp
Ты клинически зависим от этих двух) Везде они мерещатся, видишь и приплетаешь их даже там, когда новость не о них. Может что-то связанное с каким-нибудь синдромом, запишись к специалисту
7 лет слушали эту песни в исполнении Тото с его недовосьмикратным чемпиончиком. А РБ поют по другому, вот вам разницу и показываем. А то у вас память как у рыбок.
+12
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Alexandr Tarakanoff
Ответ dvdvdv vsdvdsvsdv
Такой балабол, борьба говорит. Задушили Перцу движок так, что тот на свежем Харде ехал медленнее Тапка на Харде 30+ кругов. И только не надо мне тут рассказывать, что это мастерство Тапка, пойдете в чс.
Ути-пути) Грозный какой)
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Alex Sin
на мой взгляд, впереди нас ждут гонки на нескольких трассах, которые еще больше подходят болиду «Ред Булл», //Ну да, если Майами вам так сказать не очень подходила, то я боюсь представить, что будет на тех трассах которые вам подходят. Кабы на круг всех не обогнали.
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orkolm
Ответ Анатолий Зубков
В очередной раз в Ред Булл открыто говорят о силе болида. Тотоха и сэр в этом случае сказали бы, что несколько следующих трасс будут очень сложными, поэтому придётся превозмогать и проезжать лучшие круги в жизни.
Мерс в 2014-16 особо и так не говорили. И также спокойно позволяли бороться обоим гонщикам.

Это началось, когда их Феррари стали побеждать, начиная с 17-го года. В 17-18 годах у них не было подавляющего превосходства до осени, потом они уже продолжили по инерции в последующие годы и все это превратилось в мем.
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Minuvert
Ответ dvdvdv vsdvdsvsdv
Такой балабол, борьба говорит. Задушили Перцу движок так, что тот на свежем Харде ехал медленнее Тапка на Харде 30+ кругов. И только не надо мне тут рассказывать, что это мастерство Тапка, пойдете в чс.
Так Перес сам после квалификации говорил, что на практиках пробовал разные настройки, но ничего не получалось и только в самой квале поехал. Похоже в гонке проблемы вернулись, но даже с ними болид завез на подиум
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