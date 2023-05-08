Кристиан Хорнер: «Вряд ли бы кто-то победил Ферстаппена на Гран-при Майами»

Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен выиграл бы и на другой стратегии.

Двукратный чемпион «Формулы-1» начал Гран-при Майами на шинах «хард» и завершил на «медиуме», его напарник по «Ред Булл» , финишировавший вторым, использовал составы в обратном порядке.

«Полагаю, на другой стратегии выступление получилось бы очень схожим. [Ферстаппен] был разочарован после квалификации: он допустил ошибку и не получил шанс ее исправить. Перед гонкой он был уверен в себе и просто хотел выбрать что-то другое.

Естественно, мы обсуждали стратегию, обсчитывали варианты, взвешивали плюсы и минусы. Его команда инженеров и Макс были готовы попробовать, и я с радостью сказал: если хотите так, хорошо», – сообщил руководитель « » после гонки.

поделился мнением о пилотаже Переса:

«В спорте все меняется, так ведь? Неделю назад он был на высоте. Но не думаю, что он слишком разочарован. Он все же уедет с 18 очками. Вряд ли бы кто-то победил Макса сегодня.

[Перес] занимался фактически контролем темпа на протяжении первых десяти кругов. Потом он стал нервничать из-за передней правой шины. И мы начали видеть гранулирование у других команды. Мне кажется, он здорово пилотировал, чтобы сохранить переднюю правую покрышку.

После первых десяти кругов он начал атаковать и наращивать преимущество. Оглядываясь назад, возможно, он мог бы сильнее атаковать на первом отрезке, потому что в итоге «медиум» оказался очень хорошим составом, как мы увидели на примере [Алонсо] – он довольно долго продержался».

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