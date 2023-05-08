Кристиан Хорнер: «Вряд ли бы кто-то победил Ферстаппена на Гран-при Майами»
Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен выиграл бы и на другой стратегии.
Двукратный чемпион «Формулы-1» начал Гран-при Майами на шинах «хард» и завершил на «медиуме», его напарник по «Ред Булл» Серхио Перес, финишировавший вторым, использовал составы в обратном порядке.
«Полагаю, на другой стратегии выступление получилось бы очень схожим. [Ферстаппен] был разочарован после квалификации: он допустил ошибку и не получил шанс ее исправить. Перед гонкой он был уверен в себе и просто хотел выбрать что-то другое.
Естественно, мы обсуждали стратегию, обсчитывали варианты, взвешивали плюсы и минусы. Его команда инженеров и Макс были готовы попробовать, и я с радостью сказал: если хотите так, хорошо», – сообщил руководитель «Ред Булл» после гонки.
Хорнер поделился мнением о пилотаже Переса:
«В спорте все меняется, так ведь? Неделю назад он был на высоте. Но не думаю, что он слишком разочарован. Он все же уедет с 18 очками. Вряд ли бы кто-то победил Макса сегодня.
[Перес] занимался фактически контролем темпа на протяжении первых десяти кругов. Потом он стал нервничать из-за передней правой шины. И мы начали видеть гранулирование у других команды. Мне кажется, он здорово пилотировал, чтобы сохранить переднюю правую покрышку.
После первых десяти кругов он начал атаковать и наращивать преимущество. Оглядываясь назад, возможно, он мог бы сильнее атаковать на первом отрезке, потому что в итоге «медиум» оказался очень хорошим составом, как мы увидели на примере Фернандо [Алонсо] – он довольно долго продержался».
Макс Ферстаппен о свисте трибун: «Люди не любят победителей»
Алонсо – лучший гонщик Гран-при Майами, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 15-й по версии The Race
2 комментария