Карлос Сайнс: «После Баку я был уверен, что с машиной что-то не так. Теперь все вернулось в норму»

Пилот « » рассказал, что после неудачи в Баку на этапе в Майами ему удалось вернуть привычный темп.

По словам Сайнса, на команда сможет бороться со всеми, кроме «Ред Булл», и должна претендовать на попадание на подиум.

«Мы заменили в болиде много деталей и все вдруг вновь вернулось в норму. Иногда этот спорт трудно понять. Иногда ты выезжаешь на трек и у тебя просто ничего не получается. У нас сотни датчиков и сенсоров, огромное количество данных, но порой очень трудно понять, что же именно идет не так.

После Баку я был уверен, что с машиной что-то не так, а наша скорость здесь подтверждает то, что сейчас все вернулось в норму. И в такой ситуации ты начинаешь меньше во всем сомневаться. И я вернулся на свой уровень, как было в Австралии. И я хорошо шел на своем круге, когда квалификацию остановили красными флагами.

В отношении гонки остается много неизвестных. Сложно сказать, как машина будет работать с шинами, как поведет себя на длинной дистанции. Обычно гоночный темп является нашим слабым местом (относительно конкурентов), но в этот уик-энд все должно быть немного лучше. Так что подиум вполне возможен. И это было бы отличным результатом. «Ред Булл» это «Ред Булл». Они слишком быстры. Но с остальными мы можем бороться, гонка должна получиться интересной», – рассказал Сайнс.

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