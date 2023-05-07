Карлос Сайнс: «После Баку я был уверен, что с машиной что-то не так. Теперь все вернулось в норму»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Майами Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что после неудачи в Баку на этапе в Майами ему удалось вернуть привычный темп.

По словам Сайнса, на Гран-при Майами команда сможет бороться со всеми, кроме «Ред Булл», и должна претендовать на попадание на подиум.

«Мы заменили в болиде много деталей и все вдруг вновь вернулось в норму. Иногда этот спорт трудно понять. Иногда ты выезжаешь на трек и у тебя просто ничего не получается. У нас сотни датчиков и сенсоров, огромное количество данных, но порой очень трудно понять, что же именно идет не так.

После Баку я был уверен, что с машиной что-то не так, а наша скорость здесь подтверждает то, что сейчас все вернулось в норму. И в такой ситуации ты начинаешь меньше во всем сомневаться. И я вернулся на свой уровень, как было в Австралии. И я хорошо шел на своем круге, когда квалификацию остановили красными флагами.

В отношении гонки остается много неизвестных. Сложно сказать, как машина будет работать с шинами, как поведет себя на длинной дистанции. Обычно гоночный темп является нашим слабым местом (относительно конкурентов), но в этот уик-энд все должно быть немного лучше. Так что подиум вполне возможен. И это было бы отличным результатом. «Ред Булл» это «Ред Булл». Они слишком быстры. Но с остальными мы можем бороться, гонка должна получиться интересной», – рассказал Сайнс.

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5 комментариев

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Incendier Deafening
После первой попытки если бы булка не ошибся, то уступил бы 0.5 сек. Так что там Сасайнс про форму говорит. Господин вечно минимум 0.5 от Эклера. Если это его максимум, то он просто худший бездарь из всех пилотов.
+3
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Alexandr Tarakanoff
Повезло с квалой - машина едет. Проехал в свою силу Баку - машина не едет.
Ок.
+2
-1
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Иван Алейников
Думаю, Леклер пройдет младшего
+1
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& Drew
Теперь проблемы с "Хаасом" Леклера но скоро все вернется в норму. Ну или клиент получит придушенный мотор.
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Skamar
давайте не будем слишком строги к нему, как второй пилот он вполне норм.
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