Дженсон Баттон: «Однажды я был близок к переходу в «Феррари». Мы с Доменикали обсудили условия контракта, но потом он ушел из Скудерии»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года рассказал, что был близок к переходу в « ».

По словам Баттона, он вел со предметные переговоры и обсуждал условия контракта, но потом итальянец покинул должность руководителя «Феррари» – это случилось в апреле 2014 года.

«Я всегда хотел выступать за «Феррари». Мне бы этого очень хотелось. И однажды я был к этому очень близок. Когда «Феррари» руководил Стефано Доменикали, мне с ним неоднократно общались.

Мы даже успели обсудить многие детали контракта, но потом он ушел из «Феррари». И соглашение развалилось. Больше я от «Феррари» ничего и никогда не слышал. Досадно, что так вышло. Это могло бы быть здорово.

Я люблю «Формулу-1». Я гонялся в течение 17 лет, это моя работа, моя жизнь. Хотя она делает тебя немного эгоистичным. В какой-то момент я почувствовал настолько сильное давление, что понял, что мне нужно продолжать гоняться, но в более расслабленной атмосфере. Просто получая удовольствие.

Мне кажется, гонщики в этом отношении зачастую помогают. Многие спортсмены пользуются помощью профессиональных психологов, но в «Ф-1» это не так распространено. У меня такого психолога не было, но в какой-то момент я понял, что это уже слишком.

Я скучаю по гонкам за рулем болида «Формулы-1», потому что это самая прекрасная вещь на свете. Болид «Ф-1» не сравнится ни с одной другой гоночной машиной. Хотя я должен признать, что выступать в современной «Формулы-1» мне бы нравилось не так сильно, как это было в мое время», – рассказал Баттон.

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