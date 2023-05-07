Кевин Магнуссен после 4-го места в квалификации: «Просто надеюсь финишировать в топ-10 и заработать очки»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , в которой занял четвертое место.

Магнуссен отметил, что теперь команде следует трезво оценивать свои возможности и в гонке постараться финишировать в топ-10 и заработать очки.

«Выиграть поул было бы еще лучше (смеется), но я все равно очень доволен результатом. Особенно здесь, в США, на домашнем для команды Гран-при, где присутствуют все наши главные спонсоры. Их должно быть удар хватил (смеется).

Конечно, я не думаю, что у нас сейчас четвертая по скорости машина, но мы неплохо смотрелись по ходу всего уик-энда. Я просто надеюсь финишировать в топ-10 и заработать очки. Гонка будет тяжелой с точки зрения физических нагрузок, да и дождь может пойти. Мы стартуем четвертыми, у нас неплохой темп. Может, мы и недостаточно быстры для четвертого места, но цель – заработать очки.

Конечно, нам немного повезло с красными флагами в конце квалификации. Иногда такое случается. Но нам повезло, потому что мы проехали очень хороший круг на первом комплекте шин. И результатом стало четвертое место», – рассказал Магнуссен.

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