Гельмут Марко: «В гонке Пересу нужно будет удержать лидерство, а Ферстаппену как можно быстрее прорваться вперед»

Советник « » подвел итоги квалификации к гран-при и поделился мнением о перспективах команды в предстоящей гонке.

«Здорово, что выиграл поул, но в то же самое время очень жаль, что все так сложилось для Макса. Во всех предыдущих сессиях он был невероятно быстр. Возможно, нам нужно было раньше выпустить его на трассу, но мы хотели немного подождать, потому что состояние трека постоянно улучшалось, он становился все быстрее и быстрее. Так что место на первом ряду было вполне возможным.

Так что в третьем сегменте нам просто не повезло. При этом мы продемонстрировали отличную скорость. Может, тактически мы сработали и не лучшим образом, так что посмотрим, что мы сможем сделать. Учитывая старт с 9-й позиции Максу будет непросто.

В гонке Чеко нужно будет удержать лидерство, а Максу как можно быстрее прорваться вперед. Можно предположить, что в гонке на такой трассе нас неизбежно ждут появления машины безопасности, да и погода может стать важным фактором. Так что гонка может выйти, скажем так, неспокойной – надеюсь, Макс сумеет извлечь пользу из появления машины безопасности, в отличие от того, что было в Баку», – рассказал Марко.

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг