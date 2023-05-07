Серхио Перес о поуле в Майами: «До квалификации это был мой худший уик-энд»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Серхио Перес прокомментировал поул на Гран-при Майами.

Гонщик «Ред Булл» признался, что до квалификации был крайне недоволен тем, как складывался этап в США.

«До квалификации это был мой худший уик-энд. Я не понимал, как закрыть те десятые, что мне не хватало до Макса [Ферстаппена] и «Феррари». Я пересматривал все, что мы делали. В итоге мы внесли небольшое изменение перед квалификацией, и все немного ожило. Мы смогли показать круг в нужный момент.

[До квалификации] все не складывалось. У меня возникали проблемы с балансом, уверенностью.

Борьба с Ферстаппеном? Я получаю удовольствие. Я двигаюсь от гонки к гонке. Завтра новый шанс, я стартую с поула, и мы в той позиции, когда есть что терять», – сообщил мексиканец.

Гран-при Майами-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 9-й

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6 комментариев

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Schiaff1no
Это небольшое изменение- проехать быструю попытку перед Леклером?
+20
0
+20
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Рнпрл Аари
Леклер многим сделал подарок, ну ничего бывает тем интереснее гонка будет
+10
0
+10
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ALMANAC
Ответ Schiaff1no
Это небольшое изменение- проехать быструю попытку перед Леклером?
Макс ошибся на быстром круге, потом уже монегасский крэшер повлиял на все
+10
-2
+8
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Sarumian
Ответ Schiaff1no
Это небольшое изменение- проехать быструю попытку перед Леклером?
Похоже на стратегию.
+5
0
+5
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d-kniga
Чеко крут! 👏
+1
0
+1
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