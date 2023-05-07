Серхио Перес о поуле в Майами: «До квалификации это был мой худший уик-энд»
Серхио Перес прокомментировал поул на Гран-при Майами.
Гонщик «Ред Булл» признался, что до квалификации был крайне недоволен тем, как складывался этап в США.
«До квалификации это был мой худший уик-энд. Я не понимал, как закрыть те десятые, что мне не хватало до Макса [Ферстаппена] и «Феррари». Я пересматривал все, что мы делали. В итоге мы внесли небольшое изменение перед квалификацией, и все немного ожило. Мы смогли показать круг в нужный момент.
[До квалификации] все не складывалось. У меня возникали проблемы с балансом, уверенностью.
Борьба с Ферстаппеном? Я получаю удовольствие. Я двигаюсь от гонки к гонке. Завтра новый шанс, я стартую с поула, и мы в той позиции, когда есть что терять», – сообщил мексиканец.
Гран-при Майами-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 9-й
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