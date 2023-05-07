Карлос Сайнс: «Приходилось постоянно бороться с машиной, допустить ошибку было очень легко»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, в которой занял третье место.
«Квалификация вышла сложной для всех. Мне кажется, было очень сложно найти нужные ощущения от работы шин на этом покрытии. Приходилось постоянно бороться с машиной, допустить ошибку было очень легко.
При этом ветер все усиливался и усиливался. Но в целом результат в контексте стартовой позиции завтра получился неплохим, хотя сегодня мы могли бы выступить лучше», – рассказал Сайнс.
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