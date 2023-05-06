Эстебан Окон: «Мы проехали три гонки без износа шин. Его не было ни в Австралии, ни в Джидде, ни в Баку»

Теги Формула-1 Мерседес Эстебан Окон Джордж Расселл Альпин Авто

Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, что не испытывал проблем с деградацией шин уже несколько гонок.

На Гран-при Азербайджана гонщик даже заехал на единственный пит-стоп лишь на предпоследнем круге – и сделал он это только из-за правила обязательного пит-стопа.  

«На данный момент мы проехали три гонки без износа шин. А из-за этого очень трудно обгонять. Думаю, в Бахрейне мы увидели намного больше обгонов, чем на последних трех этапах. Износа не было ни в Австралии, ни в Джидде, ни в Баку.

Посмотрим, что будет здесь [в Майами] с новым асфальтом. Но думаю, что как только увеличится деградация резины, на трассе будет больше борьбы и веселья», – сказал Окон.

С Эстебаном согласен пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Он тоже считает, что с увеличением износа шин гонки станут зрелищней.

«Думаю, мы все хотим, чтобы гонки проходили наилучшим образом и были очень захватывающими. Пожалуй, есть несколько простых путей, как добиться этого в короткие сроки. Как и сказал Эстебан, говоря об износе шине, последние гонки было легко проехать с одним пит-стопом. А когда все выкладываются на полную, гонки становятся менее зрелищными».   

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7 комментариев

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Великий Алонсо
Даже гонщики умнее руководителей Ф1 и предлагают идеи как сделать гонки интереснее. Неее, мы же лучше будем вводить никому нафиг ненужные спринты и даже квалификацию к спринту (уже смешно), смотреть паровозики на болидах размером с Белаз, без дозаправок, без износа шин, но зато с искусственным DRS, с которым и получаются единственные, читерские, унылые "обгоны" на прямых. 👍
+26
-3
+23
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Minuvert
Можно как с моторами, 4 комплекта на сезон, а дальше штрафы с потерей позиции на старте)
+14
0
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M93
Шины бесконечные, зоны ДРС сокращают, никому не нужные лишние квалификации для спринта и сами спринты, Ред Булл в своей лиге. Зато Брэд Питт будет снимать свое кино на трассе ...
+8
-1
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Alesha_451
Да-да, сейчас они сделают шины не такими дубовыми и все сразу начнут ныть, что невозможно беречь резину, но все все равно героически будут пытаться это делать, поэтому обгонять все ещё невозможно. Проходили уже. Не в покрышках вообще проблема в современной Ф1, а в этих широких лимузинах весом 50 тонн
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ibra207
Это наблюдение Окона должно нам сказать, что их машина имеет настолько плохое механическое сцепление с трассой в поворотах, что даже шины не нагружает как надо и поэтому не расходует)?
Ну эт беда, выкинули сезон считай.

Фернандо ушёл, похоже оставив Карму в наследство Альпин 😉
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Посторонним В
Верните, короче, шины пирелли первых сезонов, которые были чуть крепче бумаги.
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ibra207
И ещё интересно, поддержат ли их мнение в Феррари)?
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