Эстебан Окон: «Мы проехали три гонки без износа шин. Его не было ни в Австралии, ни в Джидде, ни в Баку»

Пилот « » рассказал, что не испытывал проблем с деградацией шин уже несколько гонок.

На Гран-при Азербайджана гонщик даже заехал на единственный пит-стоп лишь на предпоследнем круге – и сделал он это только из-за правила обязательного пит-стопа.

«На данный момент мы проехали три гонки без износа шин. А из-за этого очень трудно обгонять. Думаю, в Бахрейне мы увидели намного больше обгонов, чем на последних трех этапах. Износа не было ни в Австралии, ни в Джидде, ни в Баку.

Посмотрим, что будет здесь [в Майами] с новым асфальтом. Но думаю, что как только увеличится деградация резины, на трассе будет больше борьбы и веселья», – сказал Окон.

С Эстебаном согласен пилот « » . Он тоже считает, что с увеличением износа шин гонки станут зрелищней.

«Думаю, мы все хотим, чтобы гонки проходили наилучшим образом и были очень захватывающими. Пожалуй, есть несколько простых путей, как добиться этого в короткие сроки. Как и сказал Эстебан, говоря об износе шине, последние гонки было легко проехать с одним пит-стопом. А когда все выкладываются на полную, гонки становятся менее зрелищными».

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