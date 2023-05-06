Тост подтвердил уход инженера, которому «не доверял» – вероятно, главы аэродинамического отдела «Альфа Таури»

Теги переходы Гран-при Бахрейна Ред Булл Альфа Таури Форс-Индия Франц Тост Формула-1 Астон Мартин Гран-при Майами Гран-при Саудовской Аравии Авто

Франц Тост прокомментировал слова о том, что он «не доверяет» инженерам «Альфа Таури».

«Инженеры говорят, что мы сильно прибавим, но я им больше не доверяю. Я просто хочу увидеть время на круге – это единственное, что имеет значение. Зимой мне говорили, что машина фантастическая, мы добились большого прогресса. Потом мы приезжаем в Бахрейн и оказываемся далеко. Что я должен сказать?» – заявил руководитель команды на Гран-при Саудовской Аравии.

Перед этапом в Майами Франц подтвердил перестановки:

«Человек, которому я перестал доверять, покинул команду, и, как вы можете себе представить, остальным я доверяю. Все предельно просто, и они здорово себя проявляют».

Как пишет RacingNews365 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Тост имел в виду главу аэродинамического отдела Дикона Балмфорта. Специалист работал в «Альфа Таури» с 2018 года после 12 лет в «Ред Булл».

Другие источники утверждают, что к команде присоединился Гуру Джол из «Астон Мартин». В его профиле в социальных сетях указано, что теперь он является заместителем главы аэродинамического отдела «Альфа Таури». Джол начал карьеру в «Ред Булл», после чего переместился в команду из Сильверстоуна, когда та выступала под названием «Форс-Индия».

Сам Тост покинет свой пост в конце сезона.

Франц Тост: «Больше не доверяю инженерам «Альфа Таури». Они говорили, что машина фантастическая»

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2 комментария

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TravenS
Инженер не соврал, он просто недоговорил: машина фантастически медленная. Вот если бы назвал космически быстрой, тогда не надо верить)
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LetTong
Пока АТ с отрывом самая худшая машина пелетона, даже Уильямс немного быстрее
+1
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