Тост подтвердил уход инженера, которому «не доверял» – вероятно, главы аэродинамического отдела «Альфа Таури»

Франц Тост прокомментировал слова о том, что он «не доверяет» инженерам «Альфа Таури».

«Инженеры говорят, что мы сильно прибавим, но я им больше не доверяю. Я просто хочу увидеть время на круге – это единственное, что имеет значение. Зимой мне говорили, что машина фантастическая, мы добились большого прогресса. Потом мы приезжаем в и оказываемся далеко. Что я должен сказать?» – заявил руководитель команды на .

Перед этапом в Майами Франц подтвердил перестановки:

«Человек, которому я перестал доверять, покинул команду, и, как вы можете себе представить, остальным я доверяю. Все предельно просто, и они здорово себя проявляют».

Как пишет RacingNews365 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Тост имел в виду главу аэродинамического отдела Дикона Балмфорта. Специалист работал в «Альфа Таури» с 2018 года после 12 лет в «Ред Булл».

Другие источники утверждают, что к команде присоединился Гуру Джол из « ». В его профиле в социальных сетях указано, что теперь он является заместителем главы аэродинамического отдела «Альфа Таури». Джол начал карьеру в « », после чего переместился в команду из Сильверстоуна, когда та выступала под названием « ».

Сам Тост покинет свой пост в конце сезона.

Франц Тост: «Больше не доверяю инженерам «Альфа Таури». Они говорили, что машина фантастическая»

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