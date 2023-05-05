Льюис Хэмилтон об управлении болидом «Ф-1»: «Это очень-очень странный опыт, но очень мощный»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил ощущения от пилотирования болида с искусством.

«Для того, кто хорош в чем-то, трудно объяснить [в чем причины его успеха]. Конечно, это врожденные способности. Я явно родился с такими. Думаю, они влияют на ваше восприятие, на то, как глубоко вы все ощущаете, на то, как все просчитываете.

Я не очень хорош в учебе. Не могу сидеть на собраниях. Я не хорош в математике. Не могу решить величайшие уравнения. Не могу нарисовать потрясающую картину. Но как только я оказываюсь в машине, она словно становится моей кистью. Меня прямо распирает.

Так и должно было быть, так я и должен был делать. Есть что-то в том моменте, когда вы оказываетесь на краю, когда вы близки к тому, чтобы выжать 100% из болида или чуть больше, и мозг успокаивается вместе с остальным.

Вы словно бы везде. Вы чувствуете, словно вы сами по себе в этом царстве, но есть еще ощущение, будто вас на секунду переносит в другую часть вселенной. Это очень-очень странный опыт, но очень мощный», – сказал Хэмилтон.

Самая красочная поломка «Ф-1»: у болида отлетели колеса в конце прямой. Вот ее расследование – с признаниями пилота
 

1 комментарий

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Schiaff1no
Сэр чего-то не умеет? Да не может такого быть
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