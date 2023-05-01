Кевин Магнуссен: «Обгонять было очень трудно, DRS почти не влияла на скорость»

Теги Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Азербайджана Авто

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен уверен, что мог лучше выступить на Гран-при Азербайджана. Магнуссен закончил заезд на 13-й позиции, в секунде позади Алекса Албона на «Уилямсе», позади которого находился почти 30 кругов подряд.

«Всю гонку мы провели в трафике. Темп позволял добиться намного большего, но мы просто не могли обогнать соперника.

К сожалению, с задними антикрыльями такой конфигурации машины хоть и становятся быстры на прямых, но вот DRS на твою скорость почти не влияет. Обгонять было очень трудно, а вот обороняться довольно легко, даже без DRS.

По ощущениям я и правда мог быть намного быстрее машин, которые непосредственно впереди меня, но я просто не мог никого обогнать», – рассказал Магнуссен.

Что случилось на Гран-при Азербайджана: Перес выиграл у Ферстаппена, Леклер едва унес подиум от Алонсо

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий