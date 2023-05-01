Кевин Магнуссен: «Обгонять было очень трудно, DRS почти не влияла на скорость»

Пилот « » уверен, что мог лучше выступить на Гран-при Азербайджана. Магнуссен закончил заезд на 13-й позиции, в секунде позади Алекса Албона на «Уилямсе», позади которого находился почти 30 кругов подряд.

«Всю гонку мы провели в трафике. Темп позволял добиться намного большего, но мы просто не могли обогнать соперника.

К сожалению, с задними антикрыльями такой конфигурации машины хоть и становятся быстры на прямых, но вот DRS на твою скорость почти не влияет. Обгонять было очень трудно, а вот обороняться довольно легко, даже без DRS.

По ощущениям я и правда мог быть намного быстрее машин, которые непосредственно впереди меня, но я просто не мог никого обогнать», – рассказал Магнуссен.

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