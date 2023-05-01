Джордж Расселл об инциденте с Ферстаппеном: «Думал, там все было намного серьезнее. В гонках небольшие контакты часто случаются»

Пилот « » рассказал, что чрезмерно агрессивная реакция на их инцидент в Баку вызвала у него удивление.

Ферстаппен остался очень недоволен тем, что на первом круге спринта Расселл в борьбе с ним допустил контакт двух болидов. Результатом которого стало появление дыры в боковом понтоне болида « ».

После гонки Ферстаппен лично высказал Расселлу претензии в грубой форме и не сдерживался в интервью.

«Мне совсем не нужны от него извинения. Он двукратный чемпион мира и в данный момент тоже лидирует в чемпионате. Меня эта ситуация не беспокоит. Скорее Макс сам несколько вредит себе подобными комментариями.

Макс – очень хороший парень, замечательный гонщик, подобные высказывания вряд ли его красят, мне такие выражения кажутся излишними.

Честно говоря, я был немного ошеломлен, когда посмотрел повтор всего инцидента – тем, насколько незначительным он был. Я думал, что там все было намного серьезнее. Между двумя болидами произошел небольшой контакт, на первых кругах гонок такое часто случается. Так что да, я думал, что там было что-то более серьезное», – рассказал Расселл.

«Мудак», «Принцесса» – у Ферстаппена бомбит от Расселла: бортанул чемпиона, пробил дыру в болиде и нелепо оправдывался