Льюис Хэмилтон: «Не знаю, почему укоротили зону DRS в Баку, раньше была отличная борьба»

Льюис Хэмилтон высказался о том, что главная зона DRS в Баку стала короче.

Перед Гран-при Азербайджана 2023 года точку активации отодвинули на 100 метров.

«В этом году зону DRS на [главной] прямой укоротили. Я не знаю, почему это сделали, ведь с прежним расположением DRS всегда была отличная борьба. А теперь, когда включаешь DRS, уже слишком поздно», – сказал пилот « ».

У других гонщиков «Формулы-1» схожее мнение.

«Безусловно, в укорочении нет никакого смысла, потому что в этом году из-за изменений в регламенте преследовать тяжелее», – заявил представитель « » .

«Мы делаем зоны DRS короче и короче – в этом году зона в Баку на 100 метров короче, чем в прошлом, и совершать обгоны слишком тяжело», – сообщил пилот « » Логан Сарджент.

«Укорачивают и другие зоны DRS, и гонщики никак на это не влияют. Это немного разочаровывает – я даже не уверен, в курсе ли ФИА, что обгонять стало труднее», – отметил напарник Льюиса Джордж Расселл.

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