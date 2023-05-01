Льюис Хэмилтон: «Не знаю, почему укоротили зону DRS в Баку, раньше была отличная борьба»

Теги Льюис Хэмилтон Уильямс трассы Формула-1 Мерседес Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Азербайджана Джордж Расселл Логан Сарджент Авто

Льюис Хэмилтон высказался о том, что главная зона DRS в Баку стала короче.

Перед Гран-при Азербайджана 2023 года точку активации отодвинули на 100 метров.

«В этом году зону DRS на [главной] прямой укоротили. Я не знаю, почему это сделали, ведь с прежним расположением DRS всегда была отличная борьба. А теперь, когда включаешь DRS, уже слишком поздно», – сказал пилот «Мерседеса».

У других гонщиков «Формулы-1» схожее мнение.

«Безусловно, в укорочении нет никакого смысла, потому что в этом году из-за изменений в регламенте преследовать тяжелее», – заявил представитель «Хааса» Кевин Магнуссен.

«Мы делаем зоны DRS короче и короче – в этом году зона в Баку на 100 метров короче, чем в прошлом, и совершать обгоны слишком тяжело», – сообщил пилот «Уильямса» Логан Сарджент.

«Укорачивают и другие зоны DRS, и гонщики никак на это не влияют. Это немного разочаровывает – я даже не уверен, в курсе ли ФИА, что обгонять стало труднее», – отметил напарник Льюиса Джордж Расселл.

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5 комментариев

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Хрен Винтов
Напрягают метания F1 туда-сюда.
С одной стороны, четко выступили за сохранение ДРС.
С другой стороны, стали везде сокращать зоны.
А логика и смысл хде???
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Ihor Soldatkin
Ответ цэсемьэр
слова Хэмилтона о борьбе, многие годы объезжавшего всех в одну калитку, звучат как насмешка
Тут речь конкретно про Баку.
"Многие годы" это начиная с 2017?
В те годы тогда и вправду была борьба тут
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Brigande
Короче уже стало ясно , что изменение регламента ради уплотнения борьбы в плане преследования ни к чему не привели . Точнее привели к бОльшим затратам на разработку и рождением нового доминатора .
Верните нам регламент 2007-08 , добавьте ДРС и оставьте слики и будет всем счастье . Тогда всю гонку можно было пробыть в слипстриме без проблем для шин или для прижимной силы .
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Grigori86
Какой-то тупик с этими обгонами в ф1.
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цэсемьэр
слова Хэмилтона о борьбе, многие годы объезжавшего всех в одну калитку, звучат как насмешка
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