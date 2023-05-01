Льюис Хэмилтон: «Не знаю, почему укоротили зону DRS в Баку, раньше была отличная борьба»
Льюис Хэмилтон высказался о том, что главная зона DRS в Баку стала короче.
Перед Гран-при Азербайджана 2023 года точку активации отодвинули на 100 метров.
«В этом году зону DRS на [главной] прямой укоротили. Я не знаю, почему это сделали, ведь с прежним расположением DRS всегда была отличная борьба. А теперь, когда включаешь DRS, уже слишком поздно», – сказал пилот «Мерседеса».
У других гонщиков «Формулы-1» схожее мнение.
«Безусловно, в укорочении нет никакого смысла, потому что в этом году из-за изменений в регламенте преследовать тяжелее», – заявил представитель «Хааса» Кевин Магнуссен.
«Мы делаем зоны DRS короче и короче – в этом году зона в Баку на 100 метров короче, чем в прошлом, и совершать обгоны слишком тяжело», – сообщил пилот «Уильямса» Логан Сарджент.
«Укорачивают и другие зоны DRS, и гонщики никак на это не влияют. Это немного разочаровывает – я даже не уверен, в курсе ли ФИА, что обгонять стало труднее», – отметил напарник Льюиса Джордж Расселл.
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С одной стороны, четко выступили за сохранение ДРС.
С другой стороны, стали везде сокращать зоны.
А логика и смысл хде???
"Многие годы" это начиная с 2017?
В те годы тогда и вправду была борьба тут
Верните нам регламент 2007-08 , добавьте ДРС и оставьте слики и будет всем счастье . Тогда всю гонку можно было пробыть в слипстриме без проблем для шин или для прижимной силы .