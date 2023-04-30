Ландо Норрис: «Длинная гонка, где-то 20 кругов я ждал, когда она уже закончится»

Пилот « » рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в ходе гонки на Гран-при Азербайджана, где стал девятым.

«Длинная гонка, где-то 20 кругов я ждал, когда она уже закончится. Нам не повезло: машина безопасности появилась через круг после нашего пит-стопа. Мы особо не потеряли позиции, просто пустили вперед [пилота «Хааса» Нико] Хюлькенберга и [пилота «Альпин» Эстебана] Окона. Но им все равно предстоял пит-стоп, так что это ничего не меняло.

Но если бы я выехал впереди них, то, возможно, ехал наедине с собой, потому что все остальные уже умчались далеко вперед. Так что в этой гонке мы ехали просто в своем темпе. Но мы заработали пару очков – это лучшее, чего мы могли сегодня добиться, так что мне стоит радоваться этому результату.

Скорость на прямых нас просто шокировала [в плохом смысле]. Сегодня мы никого не могли обогнать – это было практически невозможно. И это не значит, что у нас просто намного больше прижимной силы в поворотах, чтобы догонять там. Мы одинаково медленны и в поворотах, и на прямых.

В такие дни тяжело. Возможно, в Майами будет примерно так же. Но это новая трасса. Мы можем изучить несколько новинок, понять, как они работают, и, может быть, что-то улучшить. Там обновления должны работать чуть лучше, чем здесь», – заключил Норрис.

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й