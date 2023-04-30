Ландо Норрис: «Длинная гонка, где-то 20 кругов я ждал, когда она уже закончится»

Теги Макларен Формула-1 Гран-при Азербайджана Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в ходе гонки на Гран-при Азербайджана, где стал девятым.

«Длинная гонка, где-то 20 кругов я ждал, когда она уже закончится. Нам не повезло: машина безопасности появилась через круг после нашего пит-стопа. Мы особо не потеряли позиции, просто пустили вперед [пилота «Хааса» Нико] Хюлькенберга и [пилота «Альпин» Эстебана] Окона. Но им все равно предстоял пит-стоп, так что это ничего не меняло.

Но если бы я выехал впереди них, то, возможно, ехал наедине с собой, потому что все остальные уже умчались далеко вперед. Так что в этой гонке мы ехали просто в своем темпе. Но мы заработали пару очков – это лучшее, чего мы могли сегодня добиться, так что мне стоит радоваться этому результату.

Скорость на прямых нас просто шокировала [в плохом смысле]. Сегодня мы никого не могли обогнать – это было практически невозможно. И это не значит, что у нас просто намного больше прижимной силы в поворотах, чтобы догонять там. Мы одинаково медленны и в поворотах, и на прямых.

В такие дни тяжело. Возможно, в Майами будет примерно так же. Но это новая трасса. Мы можем изучить несколько новинок, понять, как они работают, и, может быть, что-то улучшить. Там обновления должны работать чуть лучше, чем здесь», – заключил Норрис.

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1 комментарий

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Lestyv
Я не очень понял этого дикого количества кругов за Халком. Или берегли машину, типа, все равно же он на питы поедет. Просто, мне кажется, можно было попробовать повыше зацепиться. Хотя состояние Маков, конечно, аховое, но умудряются цепляться и даже на 5 месте после «большой четверки» команд идти.
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