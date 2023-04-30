Карлос Сайнс: «На этот раз я приехал пятым – но это не то, чего я хочу и жду от себя»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что чувствовал себя неуверенно за рулем болида в гонке на Гран-при Азербайджана, где стал пятым.

«Для меня это была длинная гонка, как вы могли увидеть. У меня был неплохой отрезок на «медиуме», но с переходом на «хард» уверенность в болиде ушла. Мне пришлось постараться, чтобы не совершить какой-нибудь ошибки и доехать до финиша на этой пятой позиции. Все-таки это хорошие очки для команды», – сказал Сайнс.

Значительную часть гонки за Карлосом держался пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Испанец описывает их борьбу следующим образом:

«Я скорее контролировал Хэмилтона, а не защищался от него. Если бы я больше атаковал в тот момент, то это был бы напрасный риск, потому что болиды впереди уехали слишком далеко. С моей неуверенностью в болиде и таким близким расположением стен я не хотел совершить ошибку. Я поставил себе цель не совершать таких же ошибок, как в начале 2022-го. На этот раз я хотя бы приехал пятым – но это не то, чего я хочу и жду от себя».

Также Сайнс в целом описал главные проблемы «Феррари» и поделился своим мнением о них:

«Посмотрим, что помешало мне. В Майами я снова будут настроен бороться. Я верю, что вчерашний поул Шарля [Леклера] настроил команду на лучшее. Он дал нам мотивацию и мысль о том, что, начиная с Австралии, мы идем в нужном направлении. Не стоит забывать, что там у меня был отличный гоночный темп, а Шарль выглядел вполне хорошо уже в эти выходные.

Гоночный темп остается нашим слабым местом. Просто потому, что не может быть, чтобы за один уик-энд мы взяли поул благодаря Шарлю, а затем в гонке нас преследовал «Астон Мартин» и даже прошел меня. Нам нужно продолжать работать над этой проблемой. Я уверен, что команда и дальше будет делать небольшие шаги в развитии».

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

1 комментарий

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Scorpio
Мы, какие еще мы?
Это Леклер в каждой гонке выжимает из тарантайки все соки, а ты как доезжал в очки, так и продолжишь. И тебе еще фартит, что мерсы построили тележку для багажа, но и это ненадолго
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