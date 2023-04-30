«Физически было тяжело». Пиастри на Гран-при Азербайджана боролся с последствиями пищевого отравления

Пилот « » рассказал, что по ходу гоночного уик-энда в Баку находился в не оптимальной форме.

Причиной этого стало пищевое отравление, от последствий которого страдал Пиастри.

«Думаю, я еще чувствую некоторый прилив адреналина. Но да, сегодня с утра я уже чувствовал себя немного лучше. Это радует. По ходу гонки это на меня не слишком сильно влияло. Да и не сказать, чтобы я похудел относительно начала уик-энда.

Сегодня, вероятно, самочувствие было лучшим за весь уик-энд, хотя это не то чтобы сильно что-то меняло. Физически было очень тяжело. Особенно вчера. Мне кажется, что за весь гоночный уик-энд я съел всего четыре тоста, так что мне будет нужно нормально поесть и восстановиться до гонки в Майами», – рассказал Пиастри.

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