Кристиан Хорнер: «Никак не ожидали, что инцидент с де Врисом приведет к появлению на трассе машины безопасности»

Руководитель « » рассказал, что команда никак не ожидала появления на трассе машины безопасности из-за инцидента с участием Ника де Вриса.

По словам Хорнера, повреждение подвески и крепления колеса – с которыми продолжение гонки де не представлялось возможным, и которые стали поводом для появления на треке автомобиля безопасности, – стали видны только при тщательном просмотре повторов с определенных ракурсов:

«В тот момент мы уже приняли решение позвать на пит-стоп, потому что у него уже начали возникать некоторые проблемы с износом задних покрышек. Чеко же, понятно дело, был прямо позади Макса. Так что мы решили, что с точки зрения оптимизации стратегии это самый подходящий момент для пит-стопа.

Судя по тому, что мы успели увидеть, все четыре колеса (на болиде де Вриса) были на месте, он не врезался в барьер, двигатель работал. Казалось, что он сейчас выберется оттуда задним ходом и поедет дальше. Так что мы никак не ожидали, что этот инцидент приведет к появлению на трассе машины безопасности.

Обычно, когда вы видите машину, врезавшуюся в барьеры, это предполагает появление автомобиля безопасности, но здесь был не тот случай. И только впоследствии, при тщательном просмотре повторов стало понятно, что на болиде сломалось крепление колеса».

Хорнер отметил, что команда даже рассматривала проведение двойного пит-стопа для и Ферстаппена на одном круге:

«Понятно, что при максимальном уровне дальновидности в этой ситуации вы бы проехали еще один круг, а дальше действовали по ситуации. Но в тот момент мы не могли знать, собирается ли на свой пит-стоп Шарль Леклер. Ведь в таком случае у него вполне был бы шанс обойти обе наши машины.

В какой-то момент мы даже задумались о том, чтобы провести двойной пит-стоп на одном круге. Что сказать, это была одна из тех ситуации, в которых тебе может либо повезти, либо нет».

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