Макс Ферстаппен: «Когда я разобрался с балансом, то последние 10 кругов получились довольно-таки неплохими, но было уже слегка поздно»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что команде удалось многое понять в ходе гонки на Гран-при Азербайджана.

Ферстаппен финишировал на втором месте. Победу одержал его напарник Серхио Перес.

«Мне немного не повезло с машиной безопасности, затем снова пришлось атаковать. Я пробовал держаться как можно ближе [к Пересу], чтобы открыть DRS. Думаю, из-за этого шины немного перегревались.

Еще были проблемы с балансом. Я очень старался ехать ровно, пришлось немного поиграться с настройками. Когда я разобрался, то – я бы сказал – последние 10 кругов получились довольно-таки неплохими, но было уже слегка поздно.

За гонку мы многое выяснили, так что в конце концов это отличный результат для команды», – сказал Ферстаппен.  

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

4 комментария

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Ева без Адама
Ответ Юра Чума
Почему всегда когда выигрывает не Ферстаппен, он постоянно ищет оправдания??
Потому что у этого есть причины. Он их озвучивает, потому что разобрался с балансом ближе к концу. Остальное - читайте в интервью выше. Его спрашивают, он отвечает.
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Minuvert
Ответ Paninaro
А чего раньше не разобрался? На практике, например? Перес разобрался а этот нет.
Условия на трассе в практике и гонке были совершенно разные, начиная от температуры трассы, заканчивая выбором типов шин
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