Макс Ферстаппен: «Когда я разобрался с балансом, то последние 10 кругов получились довольно-таки неплохими, но было уже слегка поздно»

Пилот « » считает, что команде удалось многое понять в ходе гонки на Гран-при Азербайджана.

Ферстаппен финишировал на втором месте. Победу одержал его напарник Серхио Перес.

«Мне немного не повезло с машиной безопасности, затем снова пришлось атаковать. Я пробовал держаться как можно ближе [к Пересу], чтобы открыть DRS. Думаю, из-за этого шины немного перегревались.

Еще были проблемы с балансом. Я очень старался ехать ровно, пришлось немного поиграться с настройками. Когда я разобрался, то – я бы сказал – последние 10 кругов получились довольно-таки неплохими, но было уже слегка поздно.

За гонку мы многое выяснили, так что в конце концов это отличный результат для команды», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й