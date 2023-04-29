Карлос Сайнс: «Я в тупике. Но как я сказал, пора это просто принять»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что ему уже ничто не поможет улучшить ощущения за рулем болида. Об этом испанец рассказал после спринта Гран-при Азербайджана, где он стал пятым.  

«Я явно не ощущаю себя комфортно и уверенно за рулем болида. Если бы ощущал, то мне бы просто не хватало 0,3 секунды на круге, но у меня, очевидно, нет уверенности. После уик-энда мне понадобится больше времени, чтобы подробнее изучить данные, потому что сейчас – с таким форматом [уик-энда] – времени просто нет.

Нет ничего, что можно было бы изменить так, чтобы я почувствовал себя лучше. Так что я в тупике. Но как я сказал, пора это просто принять. Это единственный уик-энд в моей жизни, когда я оказался в такой ситуации. И на данный момент я просто стараюсь минимизировать потери», – сказал Сайнс.

Также Карлоса попросили прокомментировать инцидент между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом из «Мерседеса».

«Вы в грязном воздухе, первый круг, у шин нулевое сцепление. В таком случае всегда произойдет подобный контакт. У меня такие проблемы были в Австралии (тогда после контакта с Сайнсом развернуло пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо – Sports.ru). Теперь очередь Джорджа и Макса. Мы жестко сражаемся. Мы делаем все возможное, чтобы контролировать машину, но это очень сложно, когда вы доходите до предела на этих болидах».

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл спринт, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

11 комментариев

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Виталий Выговский
Ответ ffmp
Он в тупике как только перешел в Феррари, так как гении из руководства Бина заменили топового Сэба на середняка уровня Боттаса, Окона, Гасли. Думаю нынешнее руководство это прекрасно понимают и после 24-го года помашут руками и скажут Ciao Carlito.
То есть нам терпеть это недоразумение ещё полтора сезона?
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Scorpio
Ответ OnlyDendy
Это к Сайнсу нет смысла ревновать. А к более молодому…
ну молодой так вот сходу не полетит быстрее Леклера)
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ffmp
Он в тупике как только перешел в Феррари, так как гении из руководства Бина заменили топового Сэба на середняка уровня Боттаса, Окона, Гасли. Думаю нынешнее руководство это прекрасно понимают и после 24-го года помашут руками и скажут Ciao Carlito.
+1
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гилберт
Да не парься. Вторикель потихонечку и будет тебе счастье. Может кубок конструкторов когда нибудь зацепишь. Если конечно повезет.
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Paninaro
Синдром Дэна. Да и любого пилота из РБ вне РБ.
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Scorpio
Ответ OnlyDendy
С тобой далеко не поедут. Если красные хотя бы КК хотят зацепить,то надо возвращать Фернандо, ибо из Ф2 слабо видно кого то, да и Шарль будет ревновать, а так все в плюсе
Леклеру нет смысла ревновать, он в квале всегда стартует выше, и если команда не будет косячить, уравнивая искусственно пилота и вот это недоразумение, они не пересекутся в принципе в гонке
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OnlyDendy
Ответ Scorpio
Леклеру нет смысла ревновать, он в квале всегда стартует выше, и если команда не будет косячить, уравнивая искусственно пилота и вот это недоразумение, они не пересекутся в принципе в гонке
Это к Сайнсу нет смысла ревновать. А к более молодому…
0
0
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OnlyDendy
Ответ Scorpio
Леклеру нет смысла ревновать, он в квале всегда стартует выше, и если команда не будет косячить, уравнивая искусственно пилота и вот это недоразумение, они не пересекутся в принципе в гонке
Это к Сайнсу нет смысла ревновать. А к более молодому…
0
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OnlyDendy
Ответ Scorpio
ну молодой так вот сходу не полетит быстрее Леклера)
А есть ли такой? Который будет выше 5 места,но ниже Шарля?
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