Карлос Сайнс: «Я в тупике. Но как я сказал, пора это просто принять»

Пилот « » считает, что ему уже ничто не поможет улучшить ощущения за рулем болида. Об этом испанец рассказал после спринта Гран-при Азербайджана, где он стал пятым.

«Я явно не ощущаю себя комфортно и уверенно за рулем болида. Если бы ощущал, то мне бы просто не хватало 0,3 секунды на круге, но у меня, очевидно, нет уверенности. После уик-энда мне понадобится больше времени, чтобы подробнее изучить данные, потому что сейчас – с таким форматом [уик-энда] – времени просто нет.

Нет ничего, что можно было бы изменить так, чтобы я почувствовал себя лучше. Так что я в тупике. Но как я сказал, пора это просто принять. Это единственный уик-энд в моей жизни, когда я оказался в такой ситуации. И на данный момент я просто стараюсь минимизировать потери», – сказал Сайнс.

Также Карлоса попросили прокомментировать инцидент между пилотом « » и Джорджем Расселлом из « ».

«Вы в грязном воздухе, первый круг, у шин нулевое сцепление. В таком случае всегда произойдет подобный контакт. У меня такие проблемы были в Австралии (тогда после контакта с Сайнсом развернуло пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо – Sports.ru). Теперь очередь Джорджа и Макса. Мы жестко сражаемся. Мы делаем все возможное, чтобы контролировать машину, но это очень сложно, когда вы доходите до предела на этих болидах».

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл спринт, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й